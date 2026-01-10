[속보] 北 “무인기 침투 대가 치를 것”…정부 “운용 사실 없다” 반박

북한이 지난 4일 북한 영공을 침투한 한국 무인기를 침투했다고 밝힌 것을 두고 우리 정부는 사실이 아니라며 선을 그었다.

10일 북한 노동당 기관지 노동신문은 인민군 총참모부 대변인 성명을 게재하며 “지난해 9월 27일 11시 15분쯤 한국의 경기도 파주시 적성면 일대에서 이륙한 적무인기는 우리측 지역 황해북도 평산군일대 상공에까지 침입하였다가 개성시 상공을 거쳐 귀환하던 중 아군 제２군단 특수군사기술수단의 전자공격에 의하여 14시 25분경 개성시 장풍군 사시리 지역의 논에 추락했다”고 보도했다. 평양노동신문·뉴스1

안규백 국방부 장관은 10일 “(해당 무인기)는 우리 군이 보유한 기종이 아니다”라고 밝혔다.

국방부도 공지를 통해서 “우리 군이 북한이 주장하는 일자에 무인기를 운용한 사실이 없는 것으로 확인되고 있다”며 “이재명 대통령께서 이 사안에 대해 철저한 조사를 지시했으며 세부 사항은 관련 기관에서 추가 확인 중”이라고 전했다.

조선인민군 총참모부 대변인은 이날 조선중앙통신에서 ‘한국은 무인기에 의한 주권침해 도발을 또다시 감행한 데 대하여 대가를 각오해야 한다”는 제목의 성명을 냈다.

대변인은 성명에서 “4일 국경대공감시근무를 수행하던 우리 군부대들은 인천시 강화군 송해면 하도리일대 상공에서 북쪽 방향으로 이동하는 공중목표를 추적”했다고 밝혔다.

이어 “작년 9월에도 무인기가 침입해 중요대상물을 감시 정찰한 도발 행위가 있었다”며 “서울의 불량배 정권이 교체된 이후에도 국경 부근에서 한국 것들의 무인기 도발 행위는 계속됐다”고 주장했다.

그러면서 해당 도발에 대한 ‘대가’를 치르게 될 것이라고 강하게 위협했다.

대변인은 “한국이라는 정체는 변할 수 없는 가장 적대적인 우리의 적이고 덤벼들면 반드시 붕괴시킬 대상”이라며 “절대로 용납할 수 없는 한국 호전광들의 광태는 반드시 대가를 치르게 될 것”이라고 말했다.