대설·한파 예보에 金총리 긴급지시…“예방·대응 조치 철저히”

김민석 국무총리가 10일 각 부처에 대설·한파 대비 선제적 대응을 긴급 지시했다.

총리실은 이날부터 12일까지 중부내륙과 전라권을 중심으로 많은 눈과 함께 영하권 기온이 예상됨에 따라 김 총리가 긴급 지시를 내렸다고 밝혔다.

김민석 국무총리가 9일 서울 은평구 한국행정연구원에서 열린 경제인문사회연구회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

행정안전부에는 대설 예보에 따른 선제적 비상근무 및 대응단계 탄력적 운영, 재해 우려 지역 통제계획 이행, 한파 취약 대상 밀착관리, 국민행동요령 전파 등 예방·대응조치를 철저히 하라고 주문했다. 특히 급격히 기온이 떨어져 결빙이 우려되는 만큼 지방정부가 사전 제설, 장비·인력 전진 배치, 연속 투입 체계를 즉시 가동하도록 총괄하라고 지시했다.

국토교통부에는 고속도로·도심 간선축에 제설 차량과 장비를 전진 배치하고, 필요한 경우 회차 동선·공간을 확보해 제설 주기가 끊기지 않도록 조치할 것을 당부했다. 기후에너지환경부에는 국립공원 실시간 상황 감지 및 신속한 제설, 특보 시 탐방로 통제, 전력 상황 실시간 모니터링 및 사고 발생 시 신속복구를 철저히 할 것을 요청했다.

김 총리는 “지방정부는 주말 및 연초 인사이동 등으로 인한 행정 공백이 발생하지 않도록 대비·대응 태세를 점검하고, 주요 생활권 및 교량·경사로 등 결빙 취약지에 대한 사전 제설을 강화하라”고 지시했다. 특히 전라권은 11일부터 ‘습설’(무거운 눈)이 예보된 만큼, 기존 교통 대책 강화 등과 더불어 취약 시설물 붕괴 및 고립에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전점검을 철저히 하라고 주문했다. 이외에도 한파 쉼터 정보 현행화 및 한파 대책 등의 철저한 이행도 지시 내용에 포함됐다.

김 총리는 “행안부·국토부·기후부·지방정부는 방송 및 언론과 협력해 지역·시간·동선별로 국민이 즉시 행동할 수 있는 정보 중심의 안내를 강화하고 제설 상황과 위험 구간을 실시간으로 적극 홍보하라”며 “관계기관의 대설 대응은 적설 종료 시점이 아니라 블랙아이스 등 2차 위험이 해소될 때까지 이어져야 하며 인명 피해 예방을 최우선 기준으로 모든 대응 역량을 집중하라”고 당부했다.