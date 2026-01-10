[속보] 비행 중 가방서 연기가 ‘폴폴’…티웨이항공 승무원 3명 병원 이송

중국 하이난성 싼야를 출발해 청주로 향하던 티웨이항공 여객기에서 보조배터리 연기가 발생해 승무원 3명이 인근 병원으로 이송됐다.

티웨이항공. 티웨이항공 제공

10일 티웨이항공 등에 따르면 이날 오전 2시 10분쯤 기장 및 승무원 6명과 승객 32명을 태우고 싼야국제공항을 출발한 청주행 티웨이항공 TW634편 기내 앞쪽 좌석에 앉아있던 한 승객의 가방 안 보조배터리에서 연기가 발생했다.

승무원들은 보조배터리를 꺼낸 뒤 물에 담그는 등 초기 대응에 나섰다.

이 항공편은 당초 예정된 도착 시간인 오전 7시 15분보다 약 40분 이른 오전 6시 37분 청주국제공항에 착륙했다.

승무원 3명과 승객 5명이 연기를 흡입했으며, 초기 대응에 나섰던 승무원 3명은 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있는 것으로 전해졌다. 승객들은 모두 귀가했다.

티웨이항공 관계자는 “당국과 함께 정확한 경위를 파악하고 있다”고 말했다.

국토교통부도 해당 보조배터리의 용량과 반입 기준 준수 여부 등 항공 보안 규정 위반 여부를 포함해 정확한 원인을 조사할 방침이다.