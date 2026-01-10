또 ‘블랙아이스’ 영향?…서산영덕고속道 추돌 사고 잇따르며 5명 사망

10일 서산영덕고속도로 경북 구간 곳곳에서 다중 추돌사고로 사상자가 잇따라 발생했다. 이날 오후 1시 기준 사망자는 5명으로 집계됐다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 7시2분쯤 남상주나들목 인근 서산 방향 서산영덕고속도로에서 트레일러 차량이 앞서가던 차량을 추돌하며 약 2㎞ 간격을 두고 연쇄 추돌사고 2건이 발생했다.

10일 새벽 6시 10분께 경북 상주시 서산영덕고속도로 남상주 나들목 영덕 방면 도로에서 9.5톤 화물차가 가드레일을 뚫고 추락해 운전자 1명이 숨졌다. 반대편에서도 사고가 나 승용차에 타고 있던 4명이 숨지는 등 사고 부근에서 4건의 추돌사고가 났다. 경찰과 소방 당국은 도로에 비나 눈이 얼어붙으면서 발생한 결빙(블랙아이스)으로 사고가 난 것으로 보고 사고 경위를 조사하고 있다. 사진은 이날 사고 현장. 뉴시스

트레일러 차량 사고 지점에서 1차로 연쇄 추돌이 일어났고, 약 2㎞ 떨어진 지점에서 뒤따르던 쏘나타 차량이 포함된 연쇄 추돌사고가 난 것. 이 사고로 쏘나타에 탄 4명이 병원으로 이송됐으나 모두 숨졌다.

서산 방향에서 발생한 2건의 추돌사고 발생 지점이 약 2㎞가량 떨어져 있어 경찰은 현재로서는 두 사고를 별건으로 보고 있다. 한국도로공사는 1차 사고로 발생한 정체 구간의 뒤쪽에서 쏘나타 등이 연쇄 추돌한 것으로 보는 것으로 전해졌다.

앞서 이날 오전 6시10분쯤에는 남상주나들목 인근 영덕 방향 서산영덕고속도로에서 화물차가 전도되며 갓길을 뚫고 나가 전복되는 사고가 발생했다. 또 뒤따르던 차량 6대가 화물차 뒤를 추돌하면서 화물차 운전사 1명이 숨지고 7명이 다쳤다.

오전 6시35분쯤에는 서산 방향 남상주나들목 인근에서 스포츠유틸리티차량(SUV)이 트럭을 추돌한 뒤 가드레일과 충돌하면서 화재가 발생하기도 했다.

경북경찰청은 이날 오전 서산영덕고속도로 남상주나들목 일대에서 일어난 다수의 추돌사고로 오후 1시 기준 모두 5명이 숨지고 여러 명이 다친 것으로 집계했다.

사고 영향으로 남상주나들목 일대 고속도로와 의성 단밀4터널 일대 고속도로 통행이 한동안 통제됐으나 이날 오전 대부분 정리돼 정상 통행이 이뤄지고 있다. 영덕 방향 도로는 오전 10시17분쯤, 서산 방향 도로는 오전 9시30분쯤 통행이 재개됐다.

경찰과 소방당국은 이날 사고가 도로에 비나 눈이 얼어붙으면서 발생한 결빙(블랙아이스)으로 인한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.