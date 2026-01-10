"언니는 내 사랑인데"… 박나래 전 매니저, 안부 물으며 눈물 흘렸지만

박나래와 전 매니저 A 씨 사이에 '갑질 논란'이 불거진 후 지난달 8일 두 사람이 새벽 회동에 앞서 나눈 통화 내용이 공개됐다. 박나래 인스타그램 캡처

방송인 박나래와 전 매니저 A 씨 사이에 ‘갑질 논란’이 불거진 후 지난달 8일 두 사람이 새벽 회동에 앞서 나눈 통화 내용이 공개됐다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령 이진호’에는 ‘충격 단독! 박나래 갑질 논란 녹취 파일 입수… 합의금 5억 실체’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이진호는 “박나래와 전 매니저 A 씨가 지난달 8일 새벽 1시 40분쯤 통화한 녹취 자료를 확보했다”라면서 해당 내용을 공개했다.

박나래는 갑질 논란이 불거진 이후 전 매니저 A 씨에게 먼저 연락했고, 지난달 8일 새벽 약 3시간에 걸쳐 직접 회동한 것으로 알려졌다. 하지만 이후 박나래 측은 “오해가 풀렸다”라는 입장을 밝히지만, A 씨 측은 “진정한 사과나 합의는 없었다”고 반박하면서 갈등은 오히려 심화된 바 있다.

유튜버 이진호는 박나래와 전 매니저 A 씨와의 통화 녹취록을 공개했다. 박나래 제공

이진호가 공개한 통화 녹취에서 박나래가 “괜찮냐”라고 묻자, A 씨는 “나 왜 이런 상황까지 오게 됐는지 모르겠다”며 울음을 터뜨렸다. 이어 “이렇게까지 하고 싶지 않았다”며 오열했고, 이를 들은 박나래 역시 “울지 마라”라고 A 씨를 달랜 뒤 같이 오열했다.

A 씨는 박나래의 반려견 복돌이를 언급하며 “11월 30일에 병원에 가야 했는데 다녀왔느냐”라고 물었고, 박나래는 “그때 못 갔다”며 울먹였다. 매니저가 “심장사상충 (있는데) 가야죠”라고 하자, 박나래는 “약만 처방받았다. 주사를 맞지 않아도 된다고 해서 선생님께 직접 확인했다”고 말하며 “복돌이 한 번 보러 오라”고 덧붙였다.

또 A 씨는 박나래의 흡연을 걱정하며 “목 수술을 네 번이나 하지 않았느냐. 평생 목소리 안 나오고 싶냐. 왜 계속 담배를 피우는 거냐”라고 말했고, 이에 박나래는 “지금 A 씨가 옆에 없지 않느냐. 담배 피우지 말라고 말려줄 사람이 필요하다”며 서로를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

박나래가 “오늘 너무 춥다. 어디냐”라고 걱정하자, A 씨는 “언니는 내 사랑이다. 이 상황이 너무 싫다”며 다시 눈물을 보였다. 또 A 씨는 박나래의 어머니를 언급하며 “조그만 것에도 잠을 못 주무시는 분인데 어머님이 너무 걱정된다”고 말하기도 했다.

방송인 박나래. 박나래 제공

이진호는 이러한 정황에 대해 “박나래 측이 밝힌 ‘서로 울면서 오해와 갈등을 불식시켰다’라는 주장은 이 같은 배경에서 나온 것”이라며 “A 씨는 ‘박나래를 공포의 대상으로 느꼈다’라고 주장했지만, 실제로는 누구보다 박나래를 아끼고 가까운 사이였음을 보여준다”라고 주장했다.

이진호는 “이날 새벽 회동은 약 3시간 동안 이어졌고, 박나래 입장에서는 충분히 풀렸다고 생각한 것 같다”라면서 “그러나 매니저 A 씨가 오후 2시쯤 기상한 이후 태도가 180도 완전히 달라졌다”고 덧붙였다.

한편, 당시 전 매니저 A 씨는 JTBC 시사 교양 프로그램 ‘사건반장’과 인터뷰를 통해 “지난 7일에서 8일로 넘어가던 새벽, 박나래에게 전화가 왔다. 만나서 합의하고 싶다고 해서 새벽 3시쯤 서울 이태원 박나래의 자택을 찾아갔다”고 밝혔다.

A 씨는 “박나래는 술을 마셨는데, 대화 중에 이야기하기로 했던 합의와 사과는 전혀 없었다. 그저 ‘우리 예전처럼 돌아가면 안 돼요?’, ‘다시 나랑 일하면 안 돼요?’, ‘노래방에 가자’는 말까지 했다”고 주장했다.