유통업계, 새해 ‘운동 결심’ 돕는 간편 식음료 선보여

새해를 맞아 운동과 건강 관리를 목표로 삼는 사람들이 많다. 특히 2026년 트렌드 키워드로 건강관리 능력이 지능 지수만큼 중요한 지표로 자리 잡는다는 ‘건강지능(HQ, Health Quotient)’이 꼽힐 정도로, 건강 상태를 미리 파악하고 스스로 관리하려는 움직임이 확산되고 있다. 이에 유통업계는 간편하게 식단을 관리할 수 있는 제품을 선보이며 소비자 공략에 나서고 있다.

각사 제공

11일 업계에 따르면 정식품의 ‘그린비아 프로틴밀 ACTIVE(액티브)’ 2종은 운동 후 지치지 않고 내일도 운동할 수 있도록 단백질과 에너지를 충전할 수 있는 단백질 음료다. 그린비아는 정식품이 지난 1991년 국내 최초로 선보인 특수의료용도 식품 브랜드다.

‘그린비아 프로틴밀 ACTIVE(액티브)’는 ‘아몬드&호두맛’과 ‘초코맛’ 2종으로 구성됐다. ‘아몬드&호두맛’은 견과류의 고소한 풍미와 은은한 단맛을, ‘초코맛’은 네덜란드산 코코아 파우더를 사용해 한층 부드럽고 진한 초콜릿 풍미를 즐길 수 있다. 한 팩(250ml) 기준 당류 함량은 1g, 지방 함량은 최대 3.5g(아몬드&호두맛 기준)으로 식단 관리 중에도 부담 없이 즐길 수 있다.

단백질과 에너지 보충을 모두 고려해 동식물성 혼합 단백질(20g)과 BCAA(3,800mg), 필수아미노산(8,400mg)을 함유하고 있으며, 근육을 위한 칼슘, 마그네슘을 더한 것도 특징이다. 또한, 타우린(500mg), 아르기닌, 비타민 B군 8종을 담아 운동 후 활력 회복과 에너지 충전에도 도움을 준다.

CJ제일제당의 ‘The더건강한 저당 닭가슴살’은 닭가슴살과 잘 어우러질 수 있는 맛의 다양한 소스를 입혀 맛과 영양을 모두 만족시키는 제품이다. ‘데리야끼맛’과 ‘숯불치킨맛’ 2종으로, 각각 단백질 21g과 23g을 함유해 식품의약품안전처 권장 하루 단백질 섭취량의 38% 이상을 충족한다. 다양한 대체당 소재를 조합해 당류 함량이 2g인 '저당' 제품으로 설계됐으며, 직화 오븐에서 구워 숯불향과 촉촉한 육즙이 가득한 부드러운 식감을 구현했다.

SPC삼립의 웰니스 브랜드 '피그인더가든'은 ‘마녀스프’를 번거로운 준비 과정 없이 간단하게 데워 먹을 수 있도록 ‘밸런스핏 마녀스프’를 출시했다. 마녀스프는 다양한 채소를 한꺼번에 끓여내는 요리 방식이 동화 속 마녀의 요리를 연상시켜 붙여진 이름으로, 간편하게 영양을 고루 챙길 수 있는 식단이다. 이번 신제품 '피그인더가든 밸런스핏 마녀스프'는 감자, 당근, 양배추 등 8가지 채소로 넣어 만든 토마토 스튜 스타일로, '토마토 비프'와 '토마토 치킨' 두 가지 맛으로 구성됐다. 소고기와 닭가슴살이 들어가 있으며, 200g 기준 칼로리는 116㎉ 이하이고 당류는 3.5g 이하다.

대상 청정원의 ‘고소한 훈제메추리알’은 국내산 메추리알을 청정원의 특제 간장소스로 오랜 시간 조려 감칠맛과 ‘단짠’ 매력을 살렸다. 여기에 국산 참나무를 사용한 훈연 공정을 거쳐 은은한 훈제 향까지 더해 깊은 풍미와 깔끔한 뒷맛을 느낄 수 있다. 실온 보관이 가능하며 휴대성이 좋아 바쁜 일상 속에서도 간편하고 맛있는 고단백 간식을 찾는 소비자에게 제격이다.