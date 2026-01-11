고령화사회 대응하는 유통업계, ‘균형 잡힌 영양식’으로 케어푸드 시장 공략

고령화의 비중이 증가하면서 식품 소비 환경에도 변화가 나타나고 있다. 이 가운데 케어푸드 시장은 일반식 섭취가 어려운 고령층뿐만 아니라 저작·연하 기능 저하를 겪고 있거나 만성질환 관리가 필요한 이들, 건강 관리에 대한 관심이 높은 일반 소비자까지 아우르는 다양한 제품을 선보이고 있다. 소비자들 역시 영양 설계의 신뢰성은 물론, 장기 섭취 가능성까지 고려하는 ‘똑똑한 소비’ 관점에서 케어푸드를 바라보고 있다.

11일 유통업계에 따르면 빙그레는 지난해 케어푸드 시장 공략을 위해 영양식 전문 브랜드 'GLC 더:케어'를 론칭했다. ‘GLC 더:케어’는 'Golden Life Care'의 약자에 더하다를 의미하는 '더'와 관리를 뜻하는 'Care'를 조합했다.

‘GLC 더:케어’는 빙그레에서 특허출원한 단백질 ‘BC-4-PRO’를 비롯해 13종의 비타민, 11종의 미네랄, 타우린 등이 함유돼 균형 잡힌 영양성분을 제공한다. 처음 선보인 제품은 200ml 용량의 RTD 제품 ‘GLC 더:케어 완전균형영양식’과 ‘GLC 더:케어 당뇨영양식’ 2종이다.

‘GLC 더:케어 완전균형영양식’은 탄수화물, 단백질, 지방의 밸런스를 균형있게 배합하고 당류는 5g 미만으로, 5g의 고식이섬유로 설계했다. ‘GLC 더:케어 당뇨영양식’은 당뇨로 인해 혈당 관리가 필요하거나 당 섭취 제한이 필요한 분 등을 위한 제품으로 0.9g의 저당, 6g의 고식이섬유, 저나트륨으로 설계됐다.

연세대학교 연세유업은 최근 세브란스 병원 가정의학과 및 영양팀과 함께 환자들에게 필요한 영양소를 담은 완전균형영양식 ‘세브란스케어 구수한맛’을 선보였다. 연세유업의 식품 제조 기술에 의료 전문성을 결합한 차별화 전략으로, 전문성과 신뢰도를 동시에 강화할 계획이다.

‘세브란스케어 구수한맛’은 연세유업 국내 전용목장에서 생산한 A2단백원유와 100% 국산콩으로 만든 국산콩효소분해두유원액을 기반으로 제조됐다. A2단백원유는 BCM-7 생성량이 일반 우유보다 낮으며, 국산콩효소분해두유원액은 연세유업의 REH(Refrigerating Enzymatic Hydrolysis) 공법으로 장내 가스 발생인자 2종을 제어해 소화 부담을 줄였다. 여기에 류신 아미노산 700mg(200mL 기준)을 함유했으며, 연세대학교 특허 물질인 진득찰(희첨)추출분말과 키토산 마이크로캡슐 저분자 피쉬콜라겐을 적용했다.

제품은 식사 대용으로 끼니당 2~3팩, 하루 최대 8~12팩까지 섭취할 수 있으며(200mL 기준), 볶은 콩의 진하고 구수한 맛과 적당한 농도로 부드럽게 섭취감을 경험할 수 있다.

대상웰라이프의 균형영양식 브랜드 ‘뉴케어’는 구수한맛, 검은깨맛 등에 이어 지난해 ‘오트아몬드맛’도 선보이며 새로운 플레이버 확장에 나섰다.

뉴케어 오트아몬드맛은 오트의 부드러움과 아몬드의 고소한 풍미를 더해 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐다. 한 팩에 탄수화물·단백질·지방을 비롯해 13종의 비타민과 12종의 미네랄까지 5대 영양소를 균형 있게 담았으며, 칼슘과 비타민 B1 등 일상에서 놓치기 쉬운 영양 성분도 강화했다. 또한 일부 장내 유익균의 먹이가 되는 이소말토올리고당을 함유해 장 건강 관리에도 도움을 줄 수 있다.