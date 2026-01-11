스트레이 키즈, 골든디스크 음반 대상…'아티스트 대상' 제니 4관왕

명실상부 K-팝 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 '골든디스크어워즈'에서 음반 대상을 받았다.

스트레이 키즈는 10일 골든디스크어워즈 사무국이 대만 타이베이 타이베이돔에서 연 '제 40회 골든디스크어워즈 위드(with) 업비트'에서 정규 4집 '카르마(KARMA)'로 이 같은 영예를 안았다.

스트레이 키즈. HLL중앙 제공

스트레이키즈는 단일 피지컬 앨범 기준 작년 미국 내 연간 누적 앨범 판매량 1위를 차지하는 등 K팝 대표 그룹이 됐다.

스트레이키즈는 "본상 수상이 꿈이었는데 대상을 받을 줄 상상도 못했다. 지난 8년 간 스테이(팬덤명)와 함께 걸으며, 울고 웃었다. 앞으로도 추억 쌓겠다"고 말했다.

한류 그룹 '빅뱅' 멤버 겸 솔로가수 지드래곤이 '홈 스위트 홈'으로 디지털 음원 대상을 받았다.

올해 신설된 아티스트 대상은 K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 제니가 차지했다. 해당 상은 글로벌 음악 시장의 K팝 아티스트들의 성취를 반영한다.

제니는 또한 첫 솔로 정규 음반 '루비' 타이틀곡 '라이크 제니(Like Jenny)'로 디지털음원본상을 받은 데 이어 글로벌 임팩트 어워드까지 차지하며 3관왕을 안았다.

제니는 "올해가 데뷔 10주년이다. 제 꿈에 가까워 진 것 같아서 행복하다"고 했다.

블랙핑크가 디지털 음원 본상을 받아 이를 포함하면 제니는 4관왕이다.

신인상은 그룹 '코르티스'와 혼성그룹 '올데이프로젝트'에게 돌아갔다.

이번 골든디스크는 2024년 11월 초부터 작년 10월 말까지 발매된 음반, 음반이 대상이다. 작년 11월30일까지 음반 판매량·음원 이용량을 집계해 반영한 정량평가(60%), 골든디스크 집행위원·가요담당 기자·음악프로그램 PD·대중음악평론가·국내 유통사 관계자 등으로 구성된 전문가 심사(40%)를 합산해 수상자를 결정했다.

시상식은 네이버 치지직에서 생중계 됐다.

◆다음은 주요 부문별 수상자 명단.

▲음반 대상=스트레이키즈

▲디지털 음원 대상=지드래곤

▲아티스트 대상=제니

▲음반 본상=에이티즈, 아이브, 라이즈, 스트레이키즈, 지드래곤, 제로베이스원 , 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 엔시티(NCT) 위시

▲디지털 음원 본상=보이넥스트도어, 르세라핌, 올데이프로젝트, 로제, 제니, 블랙핑크, 에스파, 아이브, 조째즈, 지드래곤

▲신인상=코르티스, 올데이프로젝트

▲인기상=진, 하츠투하츠

▲글로벌 임팩트 어워드=제니

<뉴시스>