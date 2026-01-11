김영임 "남편 이상해 순간 손 올라가…경찰 집에 와"

국악인 김영임이 남편 코미디언 이상해가 시어머니 앞에서 자신을 때리려고 한 적이 있다고 했다.

김영임은 10일 방송한 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에 나와 결혼 생활에 관해 얘기했다.

김영임은 "남편이 장남이어서 집안의 대소사를 다 챙겨야 했다. 아이들 옷까지 명품으로 사 입혀야 했다. 친정에 가서 얘기하면 ‘내가 결혼하지 말라고 했잖아’ 한다. 부부 싸움을 해도 친정에 못 갔다. 뭐든지 참아야 했다. 속으로 너무 쌓였다"고 말했다.

그는 "쌓였던 게 50살에 터졌다. 지방 공연을 다니는데 잠이 안 오더라. 그 다음엔 음식을 거부했다. 몸무게가 40㎏이 됐다. 몇 달 사이 빠지더라"고 했다.

또 "노래가 안 나와서 공연을 할 수가 없었다. 깜빡 잠들었는데 헛것까지 보이기 시작했다"고 덧붙였다.

김영임은 "병원에 갔더니 선생님이 남편보다도 (더 잘 알아주더라). 약을 받아 왔다. 남편이 미국에 잠깐 다녀오는 게 어떠냐고 하더라. 아이들도 거기서 공부를 하고 있어서 미국으로 가게 됐다. 당시 기자가 찾아왔다. '안 좋은 병에 걸려서 휴양하러 왔다'는 소문이 났다더라"라고 했다.

김영임은 "시어머니가 잠깐 미국에 와 있었는데 아들이 하지 말라는 행동을 했다. 시어머니가 손자한테 화가 나니까 나한테 화를 내더라. 나도 몸이 너무 안 좋은 상태여서 '왜 저한테 화풀이를 하세요'라고 했다. 그걸 남편이 듣고 난리가 났다"고 말했다.

그는 "아들이 학교를 가다가 소리를 듣고 느낌이 이상해서 집으로 다시 왔는데 남편이 순간적으로 손을 올렸다. 아들이 그 손을 잡았다. 아들이 '엄마는 잘못한 게 없다. 엄마는 지금 아프다'고 했다. 신고가 들어가서 경찰이 오기까지 했다"고 했다.

이어 "처음으로 짐을 싸서 나왔다. 나와서 갈 곳이 없었다. 아들이 호텔로 데려갔다. 이틀 후에 아들이 아빠와 만나는 시간을 만들어줬다. '아빠, 그냥 미안하다고 하면 안 돼요?'라고 하더라. 그때 우리 아들이 고등학생이었다"고 말했다.

김영임은 "결국 남편은 나한테 잘못했단 말을 안 하더라. 저도 잘못한 게 없었지만 며느리니까 내가 들어가서 '어머니 제가 잘못했습니다'라고 했다"고 말했다.

<뉴시스>