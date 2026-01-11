경북 교통사고 사망자 10년 연속 감소…전국 유일

경북경찰청은 전국에서 유일하게 교통사고 사망자가 매년 감소해 10년 연속 감소세를 이어가고 있다고 11일 밝혔다. 2015년부터 지난해까지 10년간 교통사고 사망자를 분석한 결과다.

지난해 경북경찰청은 교통사고 사망자를 줄이고자 안전띠·안전모 착용 생활화와 고령 운전·보행자 안전 확보를 위한 마을 앞 실버 안전길 조성, 1.5배 확대 표지판 등을 설치해 고령자 교통 안전 확보에 집중했다.

경북경찰청 전경

교통관련기관과 협업해 차량 뒷바퀴 조명등 설치와 페달 오조작 방지 장치 보급, 과속 방지를 위한 무인단속 장비 확대 등 맞춤형 시책을 추진해 교통안전을 확보했다.

그 결과 지난해 교통사고 사망자는 전년보다 10명 줄어든 260명을 기록해 10년 연속 감소세를 달성했다. 특히 지난해 보행자 교통사고 사망자는 전년 70명에서 46명으로 24명(34.3%) 줄었고, 음주 교통사고 사망자는 9명에서 7명으로 2명(22.2%) 감소했다.

경북경찰청 관계자는 “올해에도 교통사고 사망자 중 높은 비중을 차지하고 있는 고령자 안전 확보를 위해 첨단장치 확대 보급과 이륜차·화물차의 교통사고를 유발하는 법규 위반 행위에 엄정히 대응하는 한편 교통안전 시설 개선과 캠페인 등을 강화하겠다”고 말했다.