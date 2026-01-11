양종희 KB금융 회장 “AI 무기로 비즈니스 모델·일하는 방식 바꿔야”

양종희 KB금융지주 회장이 인공지능(AI) 기술을 ‘전략적 무기’로 삼아 비즈니스 모델과 일하는 방식을 바꿔야 한다고 강조했다.

11일 KB금융지주에 따르면 양 회장은 지난 9일 열린 ‘2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍’에 참석해 경영진에게 이같이 주문했다.

지난 9일 진행된 ‘2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍’에서 양종희 KB금융그룹 회장이 그룹 경영진을 대상으로 특강을 진행하고 있다. KB금융그룹 제공

양 회장은 “새로운 시장과 고객으로의 ‘확장’을 통해 임직원 모두가 전략가이자 혁신가로 거듭나 변화를 주도해야 한다”며 ‘모든 해답은 고객에게 있다’는 신념 아래, 자신감 있는 실행으로 변화를 이끌어갈 것을 당부했다. 그러면서 “금융의 본질인 신뢰에 부합하는 전문성과 실력으로 고객에게 보답해야 한다”고 강조했다.

양 회장을 비롯해 260여명의 그룹 경영진이 참석한 이번 워크숍은 ‘그룹의 구조적인 레벨업을 위한 전환(Transition)과 확장(Expansion)’을 주제로 열렸다.

KB금융지주 관계자는 “인공지능 전환(AX)이 단순한 AI 기술도입을 넘어 그룹의 미래 전략 전반에 내재해야 하며, 지속가능한 수익 창출 기반과 철저한 리스크 관리를 통해 고객과 사회에 안정감을 제공하는 것이 중요하다는 점을 공유했다”고 말했다.