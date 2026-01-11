‘취업 명가’ 인하대, 취업률 전국 4위 최상위 재차 입증

인하대학교가 졸업생 3000명 이상을 배출하는 전국 대학 중 취업률 4위에 올랐다. 11일 인하대에 따르면 대학알리미를 통해 공시된 ‘2024년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사(2025년 정보공시)’에서 취업률 68.5%를 나타냈다. 성균관대(71.3%), 고려대(69.9%), 한양대(68.9%)에 이어 4번째다.

인하대는 3년 연속 4위란 높은 순위를 기록하며 전국 최상위권임을 입증했다. 취업의 양뿐 아니라 질적인 측면에서도 뛰어났다. 졸업자가 일정 기간 이후에도 직장에서 계속 근무 중인지 살펴보는 유지취업률 부문에서도 86.4%로 지난해 85.5%보다 0.9%p 올랐다.

인하대는 대학일자리플러스센터, 현장실습지원센터, IPP듀얼공동훈련센터 등을 운영하고 있다. 이를 통해 실습경험 확대, 상담 같은 학생들의 취업을 위한 직·간접적인 도움에 적극 나서고 있다. 졸업 선배들이 현직 경험과 업계 특성을 후배들에게 전할 수 있는 네트워크를 구축하기도 한다.

2025학년도 현장실습학기제에 참여한 학생은 1085명, 기관 389곳으로 매년 꾸준히 확대 추세다. 조명우 인하대 총장은 “어려운 취업 환경 속에서 나온 이번 결과는 1∼4학년 전주기적 지원 시스템이 만들어 낸 것”이라며 “앞으로도 진로 개발과 취업 협조를 위해 다양한 프로그램을 개발해 나가겠다”고 말했다.