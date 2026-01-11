‘선수 출신 아이돌’ 솔로 데뷔 임박

ITZY(있지) 멤버 유나. 유나 SNS

선수 출신 아이돌로 알려진 그룹 ITZY(있지) 멤버 유나(본명 신유나)가 솔로 가수로 나선다.

지난 6일 JYP엔터테인먼트는 “유나가 솔로 데뷔 앨범을 준비 중”이라며 “발매 시기는 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다. 업계에 따르면 유나는 오는 3월 첫 솔로 앨범을 발표할 계획으로, 최근 뮤직비디오 촬영에 돌입하며 앨범 제작에 집중하고 있다.

유나는 2019년 ITZY로 데뷔한 이후 약 7년 만에 솔로 아티스트로 처음 나타나게 됐다. ITZY 멤버 가운데서는 예지에 이어 두 번째 솔로 데뷔다. 예지는 지난해 3월 솔로 앨범 ‘AIR’를 공개했으며, 타이틀곡 ‘Air’는 영국 매거진 데이즈드의 ‘2025 베스트 K팝 트랙 30’에 이름을 올렸다.

유나는 ITZY 활동을 통해 다수의 곡으로 국내외 음악 차트에서 성과를 거뒀다. 지난해 10월에는 앨범 ‘TUNNEL VISION’을 발매하고 동명의 타이틀곡으로 음악 방송 1위를 기록했다.

솔로로 나서지만 그룹 활동 역시 이어진다. ITZY는 세 번째 월드투어 ‘TUNNEL VISION’을 오는 2월 13일부터 15일까지 서울 송파구 잠실실내체육관에서 개최한다.

유나는 음악 활동과 함께 연기 분야에서도 활동 반경을 넓히고 있다. tvN 새 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에 출연 예정이며, tvN 드라마 ‘최애의 사원’에도 캐스팅돼 극 중 톱 배우 역할을 맡는다.

한편 그는 학창 시절 플로어볼 선수였다고 밝히며 ‘선수 출신 아이돌’이라는 타이틀을 얻었다.