“얼리버드 10% 할인”…티웨이항공, ‘유럽·시드니·밴쿠버 노선’ 프로모션

입력 : 2026-01-11 13:37:12
박윤희 기자 pyh@segye.com
티웨이항공은 20일까지 유럽과 시드니, 밴쿠버 노선을 대상으로 장거리 노선 얼리버드 프로모션을 진행한다.

 

티웨이항공. 뉴시스

11일 티웨이항공에 따르면 이번 프로모션은 4월1일부터 10월24일까지 탑승하는 항공권을 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

 

프로모션 대상 노선은 △인천~바르셀로나 △인천~로마 △인천~파리 △인천~프랑크푸르트 △인천~시드니 △인천~밴쿠버 등 6개 장거리 노선이다.

 

이번 프로모션 기간 동안 항공권을 구매하는 고객에게는 할인코드 FLYJAN 제공으로 최대 10% 할인을 받을 수 있다. 항공권 할인 쿠폰 2종과 사전 좌석 할인 쿠폰 2종도 추가로 제공된다. 유럽 노선을 이용하는 고객을 대상으로 유럽 주요 국가 철도 이용 할인 및 면세점 할인 혜택도 있다.

 

티웨이항공 홈페이지 신규 회원에게는 추가 혜택도 제공된다.

 

신규 가입 시 10만원 상당의 웰컴 쿠폰팩, 특가 및 프로모션 알림, 회원 한정 추가 할인코드 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

 

티웨이항공 관계자는 “장거리 노선을 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 얼리버드 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 안전운항을 최우선으로 고객들의 여행 계획에 실질적인 도움이 되는 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 선보일 예정이다”고 말했다.

