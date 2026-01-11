주낙영 경주시장 신년 인사 영상, 中 양저우 신년 행사서 상영

中 상하이서 열린 교류 행사서 경주 홍보영상도 함께 소개

APEC 경주 정상회의 협력에 감사, 市, “교류 확대 기대”

주낙영 경주시장의 신년 인사 영상 메시지가 중국 우호도시인 양저우시 주최 신년 행사에서 상영됐다.

경주시는 지난 8일 상하이에서 열린 양저우시 신년 친선 교류 행사 현장에서 주낙영 시장의 신년 인사 영상 메시지와 경주 홍보영상이 소개됐다고 11일 밝혔다.

지난 8일 중국 상하이에서 열린 양저우시 신년 친선 교류 행사에서 주낙영 경주시장의 신년 인사 영상 메시지가 행사장 대형 화면을 통해 상영되고 있다. 경주시 제공

해당 영상 메시지는 2026년 새해를 맞아 양저우 시민과 출향 인사들에게 축하와 감사의 뜻을 전하기 위해 경주시가 사전에 제작했다.

두 도시 간 우호 협력 관계를 이어가자는 메시지도 함께 담겼다.

주 시장은 영상에서 최치원 선생의 기념관이 있는 양저우시를 언급하며 한·중 우호 교류의 역사적 인연을 강조했다.

또 지난해 APEC 경주 정상회의의 성공적인 개최를 위해 양저우시가 예술단을 파견하는 등 협력해 준 데 대해 감사를 전했다.

주낙영 시장은 “신라 천년의 역사문화도시 경주와 중국의 대표적 전통문화도시 양저우 간 교류와 협력이 앞으로도 확대되길 기대한다”고 강조했다.

한편 경주시는 앞으로도 양저우시를 비롯한 중국 자매·우호도시와 문화·관광·청소년 분야에서 실질적인 교류를 이어갈 계획이다.