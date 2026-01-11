'K-팝 퀸' 제니, 골든디스크서 또 한 번의 역사 썼다…3관왕 달성

디지털 음원부문 본상·글로벌 임팩트 어워즈 위드 프리즘·아티스트 대상 수상

블랙핑크(BLACKPINK) 디지털 싱글 '뛰어(JUMP)', 디지털 음원 부문 본상

가수 제니(JENNIE)가 지난 10일 열린 '제40회 골든디스크어워즈'에서 아티스트 대상을 수상한 뒤 수상소감을 밝히고 있다. '제40회 골든디스크어워즈' 방송 캡처

가수 제니(JENNIE)가 '제40회 골든디스크어워즈' 3관왕 수상에 이어 또 한 번 압도적인 무대로 시상식 분위기를 장악했다.

지난 10일 대만 타이페이 돔에서 열린 '제40회 골든디스크어워즈 with 업비트'에서 제니는 레드카펫부터 붉은 보석 'Ruby'(루비)를 연상시키는 스타일링으로 등장해 대중과 취재진의 시선을 사로잡았다.

제니는 다이아몬드와 루비가 조화를 이룬 목걸이에 진한 레드 색상의 드레스를 입고 등장해 독보적인 아우라를 뽐냈다.

이후 제니는 'Filter'(필터), 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis)'(댐 라이트), 'like JENNIE'(라이크 제니) 무대를 펼치며 여타 아티스트들의 추종을 불허하는 아티스트적 면모를 선보였다.

가수 제니(JENNIE)가 지난 10일 열린 '제40회 골든디스크어워즈'에서 무대를 펼치고 있다. '제40회 골든디스크어워즈' 방송 캡처

특히 'like JENNIE'(라이크 제니) 무대에서는 레드 컬러로 스타일링한 댄서들 속, 홀로 블랙 색상 의상을 착용해 그녀의 독보적인 존재감이 두드러졌다.

여기에 제니는 강렬한 비트가 섞인 파워풀한 퍼포먼스로 팬들의 환호성을 끌어냈고, 골든디스크어워즈 무대를 순식간에 대규모 솔로 콘서트로 변모시켰다.

이어진 시상식에서 제니는 첫 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비)로 '디지털 음원 부문 본상', '글로벌 임팩트 어워즈 위드 프리즘', '아티스트 대상'까지 총 3관왕을 휩쓸며, 현재 케이팝 시장의 톱(TOP) 솔로 여가수임을 증명했다.

이외에도 제니는 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 디지털 싱글 '뛰어(JUMP)'로 '디지털 음원 부문 본상'을 수상하며 솔로와 그룹 활동 모두 완벽한 성과를 거뒀다.

가수 제니(JENNIE)가 지난 10일 열린 '제40회 골든디스크어워즈'에서 아티스트 대상 수상자로 호명된 뒤 무대로 향하고 있다. '제40회 골든디스크어워즈' 방송 캡처

제니는 자신의 이름이 호명되자 당당하면서도 여유로운 무드로 무대로 향했고 "블랙핑크가 데뷔한지 올해 10주년이 되는 해다. 제 꿈에 가까워진 것 같아 너무 행복하다. 블링크(BLINK, 블랙핑크 팬덤명) 너무 사랑한다"고 말했다.

이어 그녀는 "지난 두 달간 함께 해준 세 분의 디렉터분들께 너무 감사드리고 더 멋진 음악을 하는 제니가 되겠다"고 소감을 전했다.

한편, 제니는 지난해 '2025 MMA 멜론뮤직어워드'에서도 이번과 같이 솔로로 등장해 레전드 무대를 선보인 바 있다.