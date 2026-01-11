‘슈퍼맨’ 초판본 219억원에 낙찰… 케이지가 소장했다 도둑 맞기도

할리우드 배우 니컬러스 케이지가 소장했던 만화책 ‘슈퍼맨’(사진) 코믹스의 1938년 초판본이 역대 최고가인 219억원에 팔렸다.



10일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 전날 미국 뉴욕의 만화 전문 경매 업체 메트로폴리스 컬렉터블스·코믹커넥트는 익명의 수집가가 1938년 ‘슈퍼맨’ 초판본 만화책을 1500만달러(약 219억원)에 사들였다고 밝혔다. 이는 만화책으로는 “사상 최고가”라고 업체는 전했다.



초판본은 슈퍼맨이 최초로 등장한 만화책으로, 현재 100부 미만만 존재하는 것으로 추정된다.특히 이번 경매에 나온 만화책은 한때 케이지가 가지고 있던 것이다. 케이지는 1996년 이 초판본을 15만달러에 구매했으나 2000년 도둑맞았다. 해당 만화책은 2011년 캘리포니아의 한 창고에서 발견돼 케이지에게 돌아갔다. 케이지는 6개월 뒤 경매에 내놓았고, 220만달러에 판매됐다.