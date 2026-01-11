이재용 회장 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교로 배치

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(사진) 소위가 해군 제5기뢰상륙전단에 배치됐다.



11일 해군에 따르면 이 소위는 해군 5전단 내 정보작전참모실에 배치돼 통역 장교로서 임무를 수행한다. 외국군과의 연합 작전 시 지휘관 사이 통역 및 정보 번역 등을 담당할 예정이다. 이 부대는 기뢰·상륙 작전과 기동건설 및 해안양륙군수지원 등의 임무를 수행하고 있다.



이 소위는 지난해 9월 해군 장교 후보생으로 해군사관학교에 입교해 11월 말 소위로 임관했다. 임관식에 아버지 이 회장, 어머니 임세령 대상 부회장, 할머니인 홍라희 리움미술관 명예관장 등이 드물게 한자리에 모여 큰 주목을 받았다.



이 소위는 미국에서 태어나 한·미 복수국적을 가졌지만, 해군 장교로 병역을 마치기 위해 미국 시민권을 포기하고 입대했다.