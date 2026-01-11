與, 김병기에 “애당의 길 고민하길” 탈당 촉구

윤리심판원, 12일 金 징계 논의

경찰, 김경 임의동행 방식 조사

강선우 주거지 등 압수수색도

더불어민주당은 11일 공천 헌금 의혹 핵심인물인 김병기 의원에게 사실상 자진 탈당하라고 공개 촉구했다.

민주당 박수현 수석대변인은 국회 기자간담회에서 김 의원을 향해 “본인이 그토록 소중히 여겨온 애당의 길이 뭔지 깊이 고민해보기 바란다”고 했다. 당내에서 김 의원을 제명해야 한단 요구가 커지고 있다고 하면서다. 김 의원에 대한 당 윤리심판원의 징계 회의를 하루 앞두고 나온 작심 발언이다.

박수현 더불어민주당 수석대변인이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 취재진 질문을 경청하고 있다. 뉴스1

박 대변인은 김 의원에 대한 제명 가능성에 대해 “모든 가능성이 다 열려 있다”고 했다. 이러한 방침엔 정청래 대표를 비롯한 당 지도부의 공감대가 형성됐다고도 했다. 당이 공식으로 김 의원의 자진 탈당을 요구한 건 처음이다. 그간 당은 김 의원 거취 관련 메시지를 최대한 절제하는 가운데 일부 원내대표 후보나 개별 의원들을 중심으로 김 의원이 ‘선당후사’ 차원에서 자진 탈당해야 한단 주장이 제기돼왔다.

윤리심판원은 12일 회의를 열어 김 의원의 징계를 논의할 예정이다.

2022년 지방선거를 앞두고 강선우 무소속 의원에게 '공천헌금' 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 뉴시스

강 의원 측에 공천 헌금 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원은 당초 예정보다 이른 이날 오후 7시쯤 미국에서 귀국했다. 검은 모자를 눌러 쓴 김 시의원은 “성실히 조사에 임할 것”이라고 짧게 답했다. 도피성 출국 의혹에 대해선 “(가족들과) 오래 전에 약속을 한 것”이라고 했다. 경찰은 이날 김 시의원을 임의 동행 방식으로 자택에 데려간 다음 오후 10시 기준 조사를 위해 서울 마포구 광역수사단으로 이동했다. 경찰은 이날 강 의원의 공천헌금 의혹에 대해 강제수사에 나섰다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 5시30분부터 강 의원 주거지과 의원실 등에 대해 압수수색을 실시했다고 밝혔다. 압수수색 대상자에는 김 시의원과 남모 전 사무국장도 포함됐다. 경찰은 “두 사람의 주거지도 압수수색 대상”이라고 말했다. 지난달 29일 강 의원과 김 의원 간 녹취록 공개로 이번 의혹이 불거진지 13일만에 처음으로 강제 수사에 나선 것이다. 남 전 사무국장은 지난 6일 피의자 신분으로 경찰 조사를 받았다.