양천구 AI·IoT 건강관리 서비스 제공

65세 이상 6개월 비대면 관리

보건소, 이상 감지 때 연락·확인

서울 양천구는 만성질환 관리가 필요한 65세 이상 어르신을 대상으로 ‘AI(인공지능)·IoT(사물인터넷) 기반 어르신 건강관리’ 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다. 구에 따르면 이번 사업은 스마트기기로 수집한 어르신들의 건강상태를 보건소 전문인력이 비대면으로 확인한 뒤 6개월간 맞춤형 관리를 제공하는 내용이다. 참여 어르신에게는 손목형 활동량계(스마트밴드), 체성분 체중계, 블루투스 혈압기·혈당기, AI 스피커 등 총 5종의 스마트기기를 개인별 건강상태에 맞춰 지원한다.



대상자는 스마트폰에 ‘오늘건강’ 애플리케이션(앱)을 설치해 혈압·혈당 측정, 걸음 수 확인, 식생활·운동 실천 등을 수행한다. 측정 결과는 앱에 자동으로 저장·관리된다.



방문간호사와 운동사·영양사 등 전문인력은 축적된 데이터를 주 1회 단위로 확인해 건강상태를 점검하고, 개인별 건강 수준과 생활습관에 맞춰 상담을 제공한다. 이상 수치가 감지되거나 장기간 이용하지 않는 어르신에게는 유선으로 연락해 확인할 계획이다.



사업 참여를 희망하는 어르신은 동주민센터 방문간호사를 통해 전화 또는 방문 신청할 수 있다.



기타 자세한 사항은 양천구 지역보건과로 문의하면 된다.