김경, 귀국 4시간 만에 경찰로…‘금품 반환’ 둘러싼 의혹 집중 조사

강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 11일 귀국 4시간 만에 경찰에 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 11시 10분 김 시의원을 마포청사로 불러 조사 중이다. 공천헌금 의혹이 담긴 녹취가 공개된 지난달 29일 이후 13일 만에 본격적인 조사가 이뤄지는 것이다.
김 시의원은 이날 귀국 직후 경찰의 강서·영등포 자택 두 곳 등의 압수수색을 참관한 뒤 출석했다.
그는 “강 의원에게 1억원을 건넨 사실을 인정하느냐”, “미국 체류 중 텔레그램은 왜 재가입했느냐”는 등의 질문에 답 없이 조사실로 향했다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당이던 강 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의를 받는다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.
경찰은 압수수색 영장에 뇌물·정치자금법 위반·청탁금지법 위반 혐의를 적시했다. 경찰은 김 시의원을 상대로 당시 금품을 전달한 이유가 무엇인지, 강 의원의 주장대로 금품을 돌려받은 게 맞는지 등을 추궁할 예정이다. 특히 금품이 반환됐음에도 실제 공천을 받은 이유가 무엇인지를 캐물을 것으로 전해졌다.
경찰 수사가 시작되자 돌연 미국으로 출국했던 김 시의원은 미 체류 중 자신의 혐의를 인정하는 자술서를 경찰에 제출했으나, 경찰은 이와 상관 없이 사실관계를 규명하겠다는 입장이다. 조사가 심야에 시작해 시간적 여유가 없는 만큼, 경찰은 진척을 본 뒤 재소환 여부를 결정할 방침이다.
다만 김 시의원이 텔레그램을 반복해 삭제하는 등 증거인멸 정황이 포착된 만큼 곧장 구속을시도할 가능성도 있다. 수사 대상자인 김 시의원은 미국으로 떠나 유유히 돌아다니면서 텔레그램에서 탈퇴했다가 재가입을 반복했다. 이에 대해 경찰이 현직 국회의원 관련 수사를 머뭇거리는 동안 당사자들이 대응할 시간을 충분히 벌었다는 지적이 나온다.