40대부터 갑자기 늘었다…“혹시 암인가요?”

“용종이 보입니다”…대장내시경 뒤 결과지를 받아드는 순간

건강검진을 마치고 결과를 기다리는 며칠은 유난히 길다. 평소 몸에 특별한 불편이 없었던 사람일수록 더 그렇다. 대장내시경을 끝낸 뒤 의료진으로부터 “용종이 하나 보입니다”라는 말을 들으면, 설명을 끝까지 듣기 전에 생각이 앞서기 마련이다. 진료실에서 가장 먼저 떠오르는 질문도 비슷하다. 혹시 큰 병은 아닐까.

40대 이하에서도 대장용종이 발견되는 사례가 적지 않다. 게티이미지

의료진의 반응은 대체로 차분하다. “대부분은 크게 걱정할 상황은 아닙니다.” 실제로 대장내시경에서 발견되는 용종 상당수는 검사 과정에서 바로 제거가 가능하고, 이후 특별한 치료 없이 경과 관찰로 끝나는 경우도 적지 않다. 대장내시경이 ‘진단과 치료를 함께 할 수 있는 검사’로 불리는 이유이기도 하다. 그렇다면 결과지에 적힌 ‘대장 용종’이라는 소견은 어떻게 받아들이는 게 맞을까.

◆흔한 소견이지만, 의미는 제각각이다

12일 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 대장용종은 대장 점막 일부가 혹처럼 돌출된 상태를 말한다. 대부분 자각 증상이 없어 검진 과정에서 우연히 발견된다. 발생 빈도는 나이가 들수록 높아지지만, 최근에는 30~40대에서도 용종이 확인되는 사례가 드물지 않다.

의료 현장에서 중요한 건 단순히 용종이 있다, 없다의 문제가 아니다. 어떤 성격의 용종이냐에 따라 해석이 달라진다. 과형성 용종이나 염증성 용종처럼 비교적 양성에 가까운 경우에는 추가 치료 없이 추적 관찰만으로 충분한 사례도 있다. 반면 시간이 지나면서 암으로 이어질 가능성이 있는 유형도 존재한다.

의료진이 특히 신경을 쓰는 것은 선종성 용종이다. 선종은 수년에 걸쳐 점차 변화를 거치며 대장암으로 발전할 수 있는 전단계 병변으로 알려져 있다. 이 때문에 내시경 검사 도중 발견되면 가능한 한 그 자리에서 제거하는 경우가 많다. 늦출 이유가 없기 때문이다.

◆제거 이후가 더 중요할 수 있다

용종을 제거했다고 해서 모든 과정이 끝나는 것은 아니다. 떼어낸 조직은 병리검사를 통해 성격과 위험도를 확인한다. 이 결과에 따라 이후 관리 계획이 달라진다.

위험도가 낮고 절제가 명확한 경우에는 몇 년 뒤 재검사를 권하는 것이 일반적이다. 다만 크기가 컸거나 여러 개가 동시에 발견된 경우, 또는 절제 경계가 분명하지 않았던 경우에는 검사 주기가 짧아질 수 있다. ‘언제 다시 검사를 받아야 하는지’는 용종의 종류와 상태를 함께 놓고 판단한다.

대장 건강 관리는 나이보다 생활습관이 더 중요한 변수로 꼽힌다. 게티이미지

서울의 한 대학병원 소화기내과 전문의는 “용종을 제거한 뒤 결과 설명을 대충 넘기지 않는 게 중요하다”며 “같은 용종이라도 이후 관리 방식은 서로 다를 수 있다”고 말했다.

◆“나이보다 생활습관을 먼저 봅니다”

대장내시경 권고 연령은 통상 50세 이후로 알려져 있다. 하지만 의료 현장에서는 이 기준이 점점 앞당겨지고 있다. 이 전문의는 “최근에는 40대 이하에서도 용종이 발견되는 경우가 꾸준히 늘고 있다”며 “연령보다 더 중요하게 보는 요소가 따로 있다”고 설명했다.

그가 꼽은 것은 가족력과 생활습관이다. “직계 가족 중 대장암 병력이 있거나, 육류 위주의 식사, 잦은 음주와 흡연, 운동 부족 같은 요인이 겹치면 증상이 없어도 검사를 고려해볼 필요가 있습니다.”

대장 건강 관리는 거창한 방법에서 시작되지 않는다. 기름진 음식 섭취를 줄이고, 채소·과일·통곡물 중심의 식단을 유지하는 것이 기본이다. 여기에 금연과 절주, 규칙적인 운동이 더해지면 위험 요인을 낮추는 데 도움이 된다.

대장내시경에서 용종이 발견됐다는 사실만으로 상황을 단정할 필요는 없다. 다만 어떤 종류였는지, 이후 어떤 관리가 필요한지는 결과지를 기준으로 차분히 확인해야 한다. 검사는 하루 만에 끝나지만, 관리는 그 이후의 문제다.