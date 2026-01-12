최저 -10도, 수도권 오후부터 눈 또는 비 [오늘 날씨]

뉴스1

월요일인 12일은 아침 기온이 매우 낮아 춥겠고, 중부 지방을 중심으로 눈 또는 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역의 아침 기온이 -10~-5도로 낮겠고, 낮 최고 기온은 0~10도로 평년보다 낮겠다고 예보했다.

이날 충남 서해안에, 오전부터 서울·인천·경기서해안에, 오후부터 그 밖의 중부지방(강원동해안 제외)에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

오전까지 중부지방, 전북 서해안, 제주도에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리거나 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

13일까지 예상 적설량은 △경기북동부 2~7㎝ △경기북서내륙, 경기남동부, 충북북부 1~5㎝ △전북동부, 경북북부내륙 1㎝ 안팎 △충남서해안, 울릉도·독도 1~3㎝ △경기남서부, 서해5도, 충북중·남부 1㎝ 미만 △강원내륙·산지 3~8㎝ 등이다.

강원내륙·산지와 충청권, 전라권, 일부 경상내륙을 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 되는 곳이 있어 주의가 핑요하다.

낮 동안에도 기온이 낮은 이면도로나 골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등에도 빙판길과 도로 살얼음이 예상돼 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.

또 이날 오후부터 강원산지·동해안, 경북북동산지, 경북북부동해안, 충남서해안, 전라서해안, 제주도는 이날 새벽까지 바람이 순간풍속 70㎞/h(20m/s) 이상, 강원산지는 90㎞/h(25m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

풍랑특보가 발효된 동해먼바다는 14일 오전까지 35~65㎞/h로 바람이 매우 강하게 불고 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다.