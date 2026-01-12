월요일 출근길 강추위…중부지방에 다시 눈비

주말 내린 눈 얼며 곳곳 빙판…한낮 기온은 0∼10도로 비교적 높아

월요일인 12일 출근길 강원내륙·산지는 -15도, 나머지 지역은 -10∼-5도 안팎까지 기온이 떨어지면서 강추위가 찾아왔다.



간밤 기온 하강에 주말 내린 눈이 얼면서 길 곳곳이 빙판이니 출근길 조심해야 한다.

12일 서울 종로구 세종대로사거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다.

오전 8시 주요 도시 기온은 서울 -8.8도, 인천·대전 -7.6도, 광주 -4.1도, 대구 -8.5도, 울산 -5.8도, 부산 -3.2도다.



기온은 당분간 평년기온을 밑돌겠으나, 이날 낮과 13일 아침은 평년기온보다 조금 높겠다.



이날 전국 낮 최고기온은 0∼10도일 것으로 예상된다.



13일 아침 최저기온은 -8∼4도, 낮 최고기온은 -6∼8도로 예보됐다.



이날 중부지방을 중심으로 다시 눈비가 내리겠다.



오전에는 중국 상하이 쪽에서 남동진하는 고기압 가장자리를 타고 부는 남서풍과 찬 내륙에서 바다 쪽으로 부는 육풍이 만나 구름대가 형성되고 오후에는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 눈비가 오겠다.



이에 충남서해안을 시작으로 중부지방 서해안에 오전부터, 나머지 중부지방(동해안 제외)에 오후부터, 전북서해안·경북북부내륙·경북북동산지에 밤부터 비나 눈이 내리겠다.



이번 눈비는 13일 새벽까지 이어지겠다.



중부지방(서울·인천·경기북부·충남서해안·강원동해안 제외)과 전북·경북북부내륙·북동산지에 13일 새벽까지 비나 눈이 오겠으며, 비슷한 시각 전남·경남서부내륙·제주에 빗방울이 좀 떨어지거나 눈발이 날리겠다.



예상 적설은 강원내륙·강원산지 3~8㎝, 경기북동부 2~7㎝, 경기북서내륙·경기남동부·충북북부 1~5㎝, 충남서해안·경북북동산지·울릉도·독도 1~3㎝, 전북동부·경북북부내륙 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기북부서해안·경기남서부·서해5도·충북중부·충북남부 1㎝ 미만이다.



이날 오후 강원산지·동해안, 경북북동산지, 경북북부동해안, 충남서해안, 전라서해안, 제주에 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불 것으로 예상된다. 13일에는 나머지 지역에도 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠다.



동해먼바다에 14일 오전까지 시속 35∼65㎞(9∼18㎧)의 강풍이 불고 1.5∼4.0ｍ(최고 5.0ｍ 이상)의 높은 물결이 치겠다. 서해상·남해먼바다·제주해상에 이날 오후, 동해앞바다는 13일부터 점차 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 항해나 조업이 예정됐다면 기상 정보를 확인해야 한다.

<연합>