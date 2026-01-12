낮에도 영하권으로 '뚝'…내일 새벽까지 비·눈

12일 전국 대부분 지역 낮 기온이 영하권으로 떨어지며 매우 춥겠다. 오는 13일 새벽까지 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 "당분간 기온은 평년보다 낮겠다"며 "전국 대부분 지역에 빙판길과 도로 살얼음이 나타는 곳이 많겠다"고 예보했다.

서울 아침 최저기온 영하 9도 등 전국 곳곳에 한파 특보가 내려진 12일 서울 종로구 세종대로사거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

이날 강수는 오전부터 서울·인천·경기서해안에, 오후부터 그 밖의 중부지방(강원동해안 제외)에, 밤부터 경북북부내륙·북동산지, 전북서해안 등에 내리겠다.

낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 되는 곳이 있겠다. 특히 낮 동안에도 기온이 낮은 이면도로나 골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등에도 빙판길과 도로 살얼음이 예상돼 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야겠다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지겠다. 비 또는 눈이 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속 운행해야겠다.

영하권까지 떨어진 기온은 모레인 14일까지 지속되겠다. 13일 아침 최저기온은 영하 8도, 14일 아침 최저기온은 영하 14도까지 내려가겠다.

특히 14일 아침 기온은 13일보다 전국 대부분 지역에서 5~8도 가량 크게 떨어져 매우 춥겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

낮 최고기온은 0~11도를 오르내리겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 3도, 인천 5도, 수원 3도, 춘천 0도, 강릉 5도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 6도, 광주 7도, 대구 6도, 부산 7도, 제주 11도다．

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다．

<뉴시스>