[속보] 코스피, 1.17% 오른 4639.89 출발…사상 최고치 경신

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피가 12일 상승 출발해 역대 최고치를 또 경신했다.

이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 57.42포인트(1.25%) 오른 4,643.74에 거래되고 있다. 이로써 지난 8일 기록한 장중 최고가 4,622.32를 재차 갈아치웠다.

지수는 전장 대비 53.57포인트(1.17%) 오른 4639.89로 출발해 1%대 상승세를 이어가고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 2.21포인트(0.23%) 내린 945.71이다.