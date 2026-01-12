코스피, 미국발 훈풍에 4,600 재돌파하며 장중 최고치 경신

개인·기관 '사자'…美트럼프 상호관세 판결 앞두고 자동차주↑

삼성전자·SK하이닉스도 동반 상승…코스닥, 하락했다가 반등

(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 53.57포인트(1.17%) 오른 4,639.89로 개장하며 역대 최고치를 또 경신했다. 2026.1.12 hwayoung7@yna.co.kr

코스피가 12일 미국발 훈풍에 개장하자마자 역대 최고치를 또다시 갈아치웠다.



지난주 말 미국 주요 주가지수가 사상 최고치를 경신한 데 힘입어 7거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.



이날 오전 9시 24분 현재 코스피는 전장보다 34.76포인트(0.76%) 오른 4,621.08에 거래되고 있다.



지수는 전장 대비 53.57포인트(1.17%) 오른 4,639.89로 출발해 한때 4,652.54까지 오르며 지난 8일 세운 사상 최고치인 4,622.32를 넘어섰다. 종가 기준 최고가는 9일 기록한 4,586.32다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 3.7원 오른 1,461.3원에 장을 시작했다.



유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 3천410억원, 44억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 3천540억원을 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1천944억원 매도 우위다.



지난 9일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 237.96포인트(0.48%) 오른 49,504.07에 거래를 마쳤다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 44.82포인트(0.65%) 오른 6,966.28에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 191.33포인트(0.81%) 오른 23,671.35에 각각 마감했다.



다우지수와 S&P 500 지수는 사상 최고치 기록을 새로 썼다.



지난해 12월 미국의 고용 상황을 담은 고용보고서가 엇갈린 신호를 담은 가운데 시장은 이번 지표가 미 연방준비제도(Fed·연준)가 '좋은 위치'에 있다는 제롬 파월 연준 의장의 견해를 강화한다고 받아들였다.



국내 증시도 미국발 훈풍에 상승가도를 유지 중이다.



삼성전자[005930]는 0.65% 오른 13만9천900원, SK하이닉스는 0.67% 상승한 74만9천원에 거래되고 있다.



나머지 시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스[207940](1.60%), LG에너지솔루션[373220](2.20%), SK스퀘어[402340](0.70%), 두산에너빌리티[034020](4.39%)는 오르고 있고, HD현대중공업[329180](-0.82%), 한화에어로스페이스[012450](-0.08%)는 내리고 있다.



도널드 트럼프 행정부의 상호관세에 관한 미국 연방 대법원의 적법성 판결을 앞둔 것으로 알려지면서 현대차[005380](2.73%), 기아[000270](0.30%) 등 자동차주는 동반 강세를 보인다.



업종별로 보면 기계·장비(2.83%), 전기·가스(2.36%), 금속(2.38%) 등은 상승세고, 섬유·의류(-0.41%), 유통(-0.36%) 등은 하락세다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "연초 코스피의 올해 영업이익 컨센서스(시장 평균 전망치)는 427조원에서 473조원으로 10.8% 상향되고 있는 상황"이라며 "같은 기간 코스피 상승률 8.7%를 웃돈다는 점에서 이익 모멘텀(동력)이 연초 랠리에 정당성을 부여하고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 6.60포인트(0.70%) 상승한 954.52다.



지수는 전장 대비 0.56포인트(0.06%) 오른 948.48로 출발했으나 곧바로 하락 전환했다가 다시 상승세로 돌아섰다.



코스닥 시장에서 외국인은 221억원을 순매수하고 있고 개인과 기관은 각각 117억원, 47억원을 순매도하고 있다.



에코프로비엠[247540](3.31%), 에코프로[086520](5.34%), 에이비엘바이오[298380](1.22%)는 상승 중이고, 알테오젠[196170](-3.72%), 레인보우로보틱스[277810](-0.45%) 등은 하락 중이다.

<연합>