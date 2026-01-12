한병도 “2차 종합특검·사면법 개정할 것…내란청산, 타협할 수 없는 원칙”

더불어민주당 한병도 원내대표가 12일 취임 후 가진 첫 최고위원회의에서 2차 종합특검법과 사면법 개정 처리 의지를 밝혔다.

한 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(내란) 책임자들이 면죄부를 얻지 못하도록, 진실이 휘발되지 않도록, 원내는 입법으로 할 일을 즉시 하도록 하겠다”며 이같이 말했다. 그는 “첫째, 2차 종합특검법을 반드시 통과시키겠다”며 “수사 공백을 메우고 내란을 기획·지시·은폐한 전모를 남김없이 밝혀내겠다”고 말했다. 이어 “사면법 개정으로 내란 사범이 사면권 뒤에 숨는 일을 원청 봉쇄하겠다”며 “내란 청산은 민주주의의 기초이고 타협할 수 없는 원칙”이라고 강조했다.

더불어민주당 한병도 신임 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 “지금 대한민국은 헌정 질서를 회복하고 신뢰를 제대로 세우느냐, 아니면 내란 잔재에 의한 분열에 머무느냐, 갈림길에 서 있다”고 말했다. 그는 “윤석열 내란재판 구형은 지연되고 책임자들은 황당한 변명으로 시간을 끌고 있다”며 “지연된 정의는 정의가 아니다. 헌법 질서를 유린한 세력에게 도피처는 없다”고 했다.

한 원내대표는 “국정과제 상황판과 당정청 24시간 핫라인을 가동하겠다”고도 밝혔다. 그는 “쟁점은 사전 조율하고 의사일정과 입법 일정은 미리 계산해서 책임을 명확히 하겠다”고 덧붙였다. 또 “지방주도 성장입법을 신속 정확하게 처리하겠다. 대외 리스크에도 국익 중심 입법으로 뒷받침하겠다”며 “과정 관리가 정확하면 민생 성과도 속도전으로 이뤄낼 수 있을 것”이라고 했다.

한 원내대표는 “당은 더 단단히 결속하고 정부와 한 몸처럼 움직이겠다”고 말했다. 그는 “민주당은 집권 여당으로서 이재명정부를 흔들림 없이 뒷받침하고, 국민께 약속한 변화를 반드시 성과로 증명하겠다”며 “검증된 실력과 과정 관리로 이재명정부 성공과 지방선거 승리 만들어내겠다”고 했다.