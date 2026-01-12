與 “국민의힘 당명 바꿔도 본질 안 달라져”

“국민 요구는 정치의 내용·태도 변화”

더불어민주당 김지호 대변인은 12일 국민의힘이 당명 개정 작업에 착수한 것을 두고 “이름을 바꾼다고 정당의 본질까지 달라지는 것은 아니다”라며 윤석열 전 대통령과의 분명한 단절을 선언할 것을 촉구했다.

더불어민주당 김지호 대변인. 연합뉴스

김 대변인은 국회 브리핑에서 국민의힘을 향해 “그동안 전두환·노태우로 이어진 내란의 역사와 단절하지 못했고, 최근에는 윤석열정부에서 헌정 질서 훼손과 국정 운영의 무능, 책임 회피가 반복됐다”며 이같이 논평했다. 그러면서 “이는 단순한 개인의 문제가 아니라 정당이 공유해 온 정치 문화와 인식의 문제”라고 질타했다.

김 대변인은 “당명을 바꾸려 한다면 그 이름에는 과거의 잘못을 반복하지 않겠다는 분명한 경계와 다짐이 담겨야 한다”며 “다시는 내란의 그림자가 되살아나지 않도록 하고, 부정부패와 국정농단을 용납하지 않겠다는 원칙부터 국민 앞에 분명히 밝혀야 한다”고 했다.

김 대변인은 “간판 교체만으로는 국민의 신뢰를 얻을 수 없다”며 “국민이 요구하는 것은 이름이 아니라 정치의 내용과 태도의 변화”라고 했다.

더불어민주당 박수현 수석대변인. 연합뉴스

박수현 수석대변인도 당 회의를 마친 뒤 취재진에 “당명을 수십번 바꿔봐야 윤어게인(Yoon Again·다시 윤석열) 내란 동조라는 본질에는 변함이 없는 간판 변화”라고 지적했다. 그는 “이런 오명과 조롱을 받지 않기 위해서는 신속히 내란 청산에 협조하고, 윤석열 세력과 단절하며, 국회에서 논의 중인 2차 종합특검법과 통일교(세계평화통일가정연합)·신천지 특검법 처리에 적극 응하라”고 국민의힘을 압박했다.