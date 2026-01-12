서울서 ‘중국 2026년 경제정책과 하이난 자유무역항’ 관련 세미나 열려

1월 9일 서울에서 ‘2026년 중국 경제 및 하이난 봉관’을 주제로 한 세미나가 열려 한·중 경제 전문가와 한국 기업인 등 약 60명이 참석했다. (사진 제공=CMG)

베이징에서 한·중 정상회담이 열린 이후 중국 경제의 향방과 한·중 관계의 중장기 전망에 대한 관심이 높아진 가운데 중국 경제정책과 협력 가능성을 조망하는 세미나가 9일 서울에서 열렸다.

중국 중앙방송총국(CMG)에 따르면 이날 세미나는 ‘2026년 중국 경제 및 하이난 봉관 3가지 사업 포인트-한·중 관계 발전과 전망, 새로운 중국 사업 기회’를 주제로 진행됐다. 행사에는 박승찬 한중연합회 회장, 리톈궈 중국사회과학원 아태 및 글로벌전략연구원 신흥경제체연구실 부주임, 자오진핑(趙晉平) 중국 서비스무역협회 부회장 겸 국무원 발전연구센터 연구원, 이석문 전 서울세관장(관세무역코칭연구원 대표), 남해영 한중연합회 하이난 대표처 대표 등이 발제자로 나섰고 한국 기업인 등을 포함해 약 60명이 참석했다.

이번 세미나는 최근 중국 중앙경제공작회의에서 제시된 정책 기조와 2025년 12월 18일부터 공식 시행된 하이난 자유무역항 전면 봉관 조치를 주요 사례로 삼아 중국 경제의 구조적 전환과 제도형 개방의 방향을 점검하는 자리였다고 CMG는 전했다.

기조 발제를 맡은 리톈궈 부주임은 2026년 중국 경제 흐름에 대해 “단순한 경기 회복을 넘어 ‘질적 성장’으로의 구조적 전환 국면에 들어설 것”이라고 평가했다.

그는 중앙경제업무회의를 언급하며 “중국의 최고 수준 연례 경제 회의로 2025년 경제 업무를 총괄하고 2026년 경제 업무를 배치하는 것을 목표로 한다”고 설명했다. 특히 2026년이 ‘15차 5개년 계획’이 시작되는 첫해라는 점에서 정책적 의미가 크다고 강조했다.

박승찬 회장도 이날 발제에서 “2026년 중국 경제는 질적 성장으로의 구조적 대전환을 마주하게 될 것”이라며 “하이난 봉관은 한국 기업에도 전략적으로 중요해질 수 있다”고 말했다.

그는 중국의 경제 키워드로 ‘신질생산력(新質生産力)’을 꼽으며 “중국이 제조 중심에서 기술 혁신 주도의 고부가가치 생산력 강화에 무게를 두면서 공급망 재편이 진행될 것”이라고 전망했다.

발제자들은 중국의 내수 확대 전략과 산업 구조 고도화가 한·중 경제 협력의 새로운 접점이 될 수 있다는 데 의견을 모았다. 소비 구조의 고급화, 서비스 산업 확대, 디지털·친환경 산업 육성 등은 한국 기업의 경쟁력과 맞닿아 있는 영역이라는 분석이다.

리톈궈 부주임은 이런 변화가 “기존 중간재 중심의 교역을 넘어 소비재·서비스·기술 협력으로 확장될 여지를 제공한다”고 평가했다.

세미나에서는 최근 정상 간 교류를 계기로 양국 관계가 안정적 궤도 위에서 실용 협력 중심으로 재정렬될 가능성도 제기됐다. 발제자들은 양국이 지리적 인접성과 높은 경제적 상호 의존도를 바탕으로 외부 환경 변화 속에서도 협력의 기본 틀을 유지해 왔다고 진단했다.

박 회장은 “한·중 관계는 단기 이슈에 좌우되기보다 산업·공급망·인적 교류라는 구조적 토대 위에서 조정과 확장을 반복해 왔다”며 “2026년에는 실질적 성과 중심으로 협력이 전개될 가능성이 있다”고 말했다. 그는 공급망 협력, 디지털 경제, 인공지능, 녹색 저탄소 산업, 바이오·헬스케어, 관광 및 인문 교류 분야를 협력 유망 분야로 꼽았다.

하이난 자유무역항의 봉관 운영은 중국의 개방 정책 방향을 보여주는 대표 사례로 소개됐다. 발제자들은 하이난을 특정 지역 정책에 국한된 사례가 아니라 중국이 고수준 개방을 제도적으로 관리·확대하는 방식을 보여주는 실험장으로 평가했다.

이석문 대표는 하이난을 “국제 시장과 중국 내수 시장을 연결하는 중간 플랫폼”으로 설명하며 ASEAN과 중국을 잇는 가공·물류 허브이자 중국 본토 시장 진입의 관문으로서 전략적 가치가 있다고 말했다. 그는 “향후 1~2년 내 선택이 기업의 중국 사업 구조를 좌우할 수 있다”고도 했다. 또 하이난이 2035년 성숙 단계 2050년 세계 일류 수준의 자유무역항을 목표로 한다는 전망도 덧붙였다.

이 대표는 하이난 자유무역항의 핵심 포인트로 ▲관세 ‘제로’ ▲부가가치 30% 면세 ▲법인세와 고급 인재 개인소득세 실효세율 각각 15% 적용(‘15+15’) 등을 꼽았다.

자오진핑 부회장은 “하이난 자유무역항 정책은 한국 기업을 포함한 외국 기업에도 매력적일 수 있다”고 말했다. 그는 “봉관 운영은 제도적 안정성을 의미하며 세제·시장 접근 혜택이 기업 진출을 가속화할 요인이 될 수 있다”며 “특히 RCEP(역내포괄적경제동반자협정)과의 시너지를 고려해 전략적 진출을 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.

