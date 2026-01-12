민주당 전남도당, ‘전남·광주 통합 광역단체장 선거’ 당론 의결

더불어민주당 전남도당이 전남·광주 행정통합을 공식 당론으로 채택하고, 오는 6·3 지방선거에서 통합 광역단체장 선거를 실시하기로 결의했다. 광주·전남 행정통합 논의가 정치권 차원의 결단으로 구체화되면서 통합 추진에 한층 속도가 붙을 전망이다.

더불어민주당 전남도당은 12일 제2차 상무위원회를 열고 ‘전남·광주 통합 추진’을 만장일치로 당론 의결한 뒤 결의대회를 개최하고 있다. 전남도당 제공

민주당 전남도당은 12일 오전 도당 회의실에서 제2차 상무위원회를 열고 ‘전남·광주 통합 추진’을 만장일치로 의결했다. 이어 ‘호남 대전환을 위한 전남·광주 통합 결의대회’를 개최해 통합 추진에 대한 공식 입장과 결의를 대내외에 천명했다.

전남도당은 결의문에서 “전남·광주 통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 인구 감소와 지방 소멸, 산업 위기와 농어촌 붕괴라는 구조적 위기를 극복하고 호남이 대한민국의 새로운 성장축으로 도약하기 위한 시대적 선택”이라고 밝혔다.

특히 도당은 지난 9일 이재명 대통령이 청와대에서 전남·광주 지역 국회의원들과 오찬 간담회를 열고 통합과 호남 발전 방안을 논의한 점을 언급하며, 대통령의 전폭적인 지원 의지를 강조했다.

전남도당은 “대통령은 호남이 민주주의를 지켜온 역사적 기여를 높이 평가하며, 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다는 점을 분명히 했다”고 밝혔다. 이어 “대규모 재정 지원과 공공기관 이전, 전략 산업 및 기업 유치 등 국가 차원의 파격적인 지원은 전남과 광주가 하나의 미래 공동체로 나아갈 때 가능한 역사적 기회”라고 평가했다.

전남도당은 결의문을 통해 △6·3 지방선거에서 전남·광주 통합 광역단체장 선거 실시 △전남·광주 통합 추진에 적극 찬성 △어느 일방의 희생이나 종속을 전제로 하지 않는 공정한 통합 △현행 청사 유지와 행정·재정·권한의 균형 있는 운영 △전남도의회·광주시의회 의결권 존중 및 주민 의견 수렴 보장 △전남·광주 통합특별위원회 구성과 통합 지원 특별법 제정 △전남도 국립의과대학 신설의 차질 없는 추진 등을 명확히 했다.

김원이 민주당 전남도당위원장은 “전남·광주 통합은 당장의 정치적 유불리가 아니라 다음 세대를 위한 책임 있는 결단”이라며 “정부와 당, 지역사회가 함께 힘을 모아 통합이 곧 호남 대전환으로 이어질 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

전남도당은 이번 당론 채택을 계기로 도민과 시민을 대상으로 한 설명회와 소통을 강화하고, 통합 논의 전 과정이 투명하고 민주적으로 진행되도록 적극 나설 방침이다.