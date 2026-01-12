한 연프에 전 남친 2명이 동시에…'환승연애4' 역대 최고 성과에 포상휴가

시리즈 공개 이후 14주 연속 주간 유료가입기여자수 1위 기록

TVING(티빙) 오리지널 '환승연애4'

OTT 플랫폼 TVING(티빙)의 화제작 오리지널 예능 '환승연애4'가 시리즈 역대 최고 성과를 인정받아 포상휴가를 떠난다.

12일 환승연애 제작진에 따르면, '환승연애4'가 플랫폼 내 대표 흥행 성과를 기록해 제작진과 MC들(사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라)을 대상으로 한 해외 포상휴가를 계획중인 것으로 전해졌다.

환승연애 팀은 오는 2월 출국을 목표로 하고, 현재 제작진과 MC들은 스케줄을 조율중이며 베트남이 유력한 휴가지로 거론되고 있다.

지난해 10월 공개된 '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.

프로그램은 도파민 넘치는 남녀 간의 관계성과 다채로운 연출로 공개되는 매 회차마다 큰 화제가 됐다.

특히 전 연인이 새로운 이성과 이어지는 모습을 지켜보는 X들의 감정선에 몰입하게 되고 현재 혹은 과거의 연애를 다시 되짚어가는 출연진들의 모습은 연애를 해 본 시청자라면 알 수 있는 감정들을 불러 일으켜 시청자들의 많은 공감을 샀다.

'환승연애'는 플랫폼 내 대표 흥행 콘텐츠이기도 하지만 이번 시즌 4는 공개 이후 14주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록했으며, 평균 대비 194%라는 높은 수치를 보였다.

특히, 이번 시즌에는 시리즈 사상 최초로 전 연인인 2명의 남성이 동시에 출연해 높은 도파민을 유발하고 긴장감 넘치는 상황이 조성된 바 있다.

한편, 종영을 앞둔 '환승연애4'는 오는 14일 마지막회(20회)를 공개할 예정이다.