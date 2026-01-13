[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 13일 (화요일) 액운이 서서히 터널을 벗어난다

96년생 큰소리치면 잠시 후에 낭패볼 수 있다. 84년생 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라. 72년생 타인과의 기술 제휴가 요구된다. 60년생 건강과 스트레스에 신경쓰자. 48년생 재동차업 광고업 소개업은 광고에 성과가 있다. 36년생 가족간에 소소한 갈등이 온다.

97년생 어지간한 일에는 관여하지 말자. 85년생 다가온 현실을 그대로 인정하라. 73년생 자기의 적성에 알맞는 일을 하자. 61년생 말과 언어를 가려서 사용하자. 49년생 생각만 믿고 일을 추진하지 말자. 37년생 현재 환경이 마음에 맞지 않다.

98년생 문제를 풀기 위한 방법은 돈이다. 86년생 요행을 바라면 역경에 처할 수 있다. 74년생 서북방에 진출하면 직업이 생긴다. 62년생 현재는 때는 기다리는 것이 좋다. 50년생 현재 일은 시장 감각에 따르자. 38년생 중요한 약속은 오전에 정하자.

99년생 이성의 진정한 애인을 얻을 수 있다. 87년생 사심을 버리면 입지가 강화될 수 있다. 75년생 현실을 거역하면 발전이 없다. 63년생 때를 잘 맞추어 새로운 업을 찾자. 51년생 대부업 부동산업 건축업은 광고에 성과가 있다. 39년생 투자와 금전거래는 자제하자.

00년생 시작은 고전하지만 결과는 성과있다. 88년생 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다. 76년생 오래 근무 할수있는 직업이 생긴다. 64년생 이사나 변동은 아직 시기 상조다. 52년생 타인에 일에 쓸때없이 바쁘다. 40년생 지금하는 일이 불안이 점차 가중된다. 28년생 일에 지속성이 없으면 안되다.

01년생 동서방으로 찾으며 계약이나 일이 성사된다. 89년생 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 77년생 지출이 가랑비에 옷젖는줄 모른다. 65년생 중간에서 누군가 방해가 있다. 53년생 현재 일은 서남방에서 도움이 온다. 41년생 거래처에서 좋은 소식이 온다. 29년생 여행이나 외출시 교통사고 조심하라.

02년생 예술품,미용업, 의류,한복업이 매출이 좋다. 90년생 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다. 78년생 액운이 서서히 터널을 벗어난다. 66년생 일에 때를 모르고 진행하면 실패한다. 54년생 현재 운세는 일에 굴곡이 나타난다. 42년생 의류업 서점문구 학원은 광고에 성과가 있다. 30년생 근처에 없는 것은 찾지 말자.

03년생 사업자는 확장운이고 직장인는 상사의 협조운이다. 91년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 79년생 항상 타인에게 칭찬은 아끼지 말자. 67년생 일을 차분하고 인내있게 진행하자. 55년생 가족의 의사를 충분이 참작하자. 43년생 약간의 풍파는 있지만 편안하다. 31년생 조급한 마음을 버리고 하는일만 하자.

04년생 동방의 상가집은 되도록 상가하라. 92년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 80년생 겉에만 소리가 나고 내실이 약하다. 68년생 현재운이 상승곡선에 이르고 잇다. 56년생 직업때문에 부부간에 갈등이 온다. 44년생 기다리던 일이 북동방에서 나타난다. 32년생 오늘 시작하는일 오늘 마무리 하자.

05년생 이성간에 즐거운 운이다. 93년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 81년생 현재 일은 실리에 치중하자. 69년생 회사 근무자는 상사와 합화하자. 57년생 부동산에 자금이 묶여 고통이다. 45년생 오락실 복권업 나이트크럽업은 광고에 성과가 있다. 33년생 사행심에 들뜨면 어리석은 행동이다.

06년생 남방에서 오는 사람은 후에 도움이 된다. 94년생 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 82년생 윗사람에 의사를 충분히 반영하자. 70년생 사업자는 매출이 약하게 된다. 58년생 확장이나 투자는 아직 시기상조다. 46년생 새로운 직업에 보람이 잇다. 34년생 호사다마이니 항상 조심하라.

95년생 아닌 것을 맞다고 우기지 마라. 83년생 자영업자는 점점 매출이 좋아진다. 71년생 마음깊고 명성있는 사람이 옆에 있다. 59년생 일에 순서가 맞지않게 진행한다. 47년생 아랫사람을 관대하게 생각하라. 35년생 감기 몸살에 조심하자.

