안선영, 치매 母 향해 “다음 생엔 내 딸로 태어나 사랑받아”

치매를 앓고 있는 모친을 돌보고 있는 방송인 안선영이 어머니를 향한 마음을 전했다.

안선영은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 어머니, 아들과 함께한 여러 장의 사진을 올렸다.

이와 함께 “엄마, 부디 다음 생엔 내 딸로 태어나서 사랑 많이 받아라. 서러움 그만 받고, 너무 억척스럽게 고생하다 매사 이 악물고 악다구니하던, 고집 센 딱딱하게 굳은 백설기처럼 말고, 철모르고 속없이 달달한 말캉말캉 찹쌀떡 같은 여자로 살다 가자”고 적었다.

방송인 안선영. 안선영 인스타그램 캡처

그는 “지나고 나야, 꼭 잃고서야 보이는 감사한 순간들”이라며 “엄마, 너무 미워하고 늘 원망해서 미안하다. 부디 매일 행복하고 나를 좀 더 오래 기억해주기를 바란다. 아니, 그저 건강만 하기 바란다”고 덧붙였다.

안선영은 2000년 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔한 뒤 배우 활동과 홈쇼핑 쇼호스트로 활동하며 누적 판매액 1조원을 기록했다. 2013년 연하 사업가와 결혼해 2016년 아들을 출산했으며, 아들의 아이스하키 유학으로 인해 캐나다와 한국을 오가며 생활하면서 7년째 중증 치매를 앓고 있는 모친을 돌보고 있다.

안선영의 모친과의 일상 및 돌봄 과정은 12일 밤 방송되는 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 구체적으로 공개될 예정이다.

그는 해당 방송의 선공개 영상에서 “몇 년 전 엄마의 치매가 심해지셨다. 엄마를 모시기로 결정하면서 하루 종일 녹화하는 건 포기한 것 같다”면서 방송 활동을 줄이게 된 이유를 설명했다.

안선영은 “어차피 인생은 선택과 갈등의 연속”이라며 “엄마 역할, 딸 역할, 연예인까지 세 가지 역할을 다 할 수 없다. 하나를 포기한 게 일이었다. 내가 일중독이었는데 그걸 내려놓으니 두 개가 다 되더라”고 설명했다.

이어 “일은 언제든 다시 하면 된다. 엄마는 몇 년 지나면 더 기억을 못 할 테니까. 지금은 잠깐 내 일을 포기하면 될 것 같다”고 덧붙였다.