1인 가계대출액 ‘역대 최대’… 2025년 3분기 평균 9721만원 [경제 레이더]

40대, 1억 1467만원으로 최다

국내 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액이 1억원에 육박하며 역대 최대치를 기록했다. 30대 이하부터 50대까지 모두 증가세를 보인 가운데 전체 가계대출 잔액도 1913조원까지 불었다.



12일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난해 3분기 말 기준 가계대출 차주의 1인당 평균 대출 잔액은 9721만원으로 집계됐다. 관련 통계가 작성된 2012년 이후 역대 최대다.

12일 서울 시내 은행 대출 창구에 한 시민이 관련 업무를 보고 있다. 연합뉴스

1인당 대출 잔액은 2023년 2분기 말(9332만원) 이후 9분기 연속 늘었다. 전 분기 말(9660만원)과 비교해 61만원 늘었고, 전년 3분기 말(9505만원)과 비교하면 200만원 넘게 증가했다.



전체 대출 잔액도 2024년 1분기 말(1852조8000억원) 이후 6분기 연속 늘었다. 지난해 2분기 말(1903조7000억원) 1900조원을 넘어선 뒤 3분기 말 1913조원까지 증가했다.



연령별로는 40대의 1인당 평균 은행 대출 잔액이 1억1467만원으로 가장 많았으며, 역대 최대를 기록했다. 50대(9337만원)와 30대 이하(7698만원)도 역대 가장 많은 1인당 대출액을 보유한 것으로 나타났다. 60대 이상은 7675만원으로, 전 분기(7718만원)보다 줄었다. 그러나 1인당 평균 비은행 대출액은 60대 이상이 5514만원으로 전 연령대 중 가장 많았다.



전체 대출 차주 수는 감소 추세다. 2024년 4분기 말 1968만명에서 지난해 1분기 말과 2분기 말 1971만명 수준으로 늘었다가 3분기 말 1968만명으로 다시 감소했다. 2020년 4분기 말(1963만명) 이후 가장 적은 수준이다.



박 의원은 “고환율 등으로 통화정책에 제약이 걸린 상황에서 가계부채 부담이 소비 위축과 자영업 매출 부진 등 체감 경기 악화로 전이되는 양상”이라고 지적했다. 그러면서 “단기적인 대출 규제나 땜질식 처방이 아니라, 금융 구조를 개선하고 부채 위험을 체계적으로 관리하는 대응 전략이 필요하다”고 강조했다.