3중고에 소비 ‘뚝’… 얼어붙은 유통 경기

올해 1분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)가 소비 심리를 떨어뜨리는 고물가·고환율·계절적 요인이 맞물리며 2분기 연속 하락했다.



12일 대한상공회의소가 발표한 ‘2026년 1분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)’에 따르면, 1분기 RBSI는 79로 이전 분기(87)보다 8포인트 떨어졌다. RBSI는 유통기업의 경기 판단과 전망을 조사해 지수화한 것으로 기업의 체감경기를 나타낸다. 100 이상이면 ‘다음 분기 경기를 지난 분기보다 긍정적으로 보는 기업이 많다’는 걸 의미하고 100 미만은 그 반대다.

대한상의는 “고물가 등으로 소비 여력이 위축된 가운데 고환율로 인한 매입 원가 상승과 인건비 등 고정비 증가가 기업의 마진 구조를 직접적으로 압박하고 있다”고 분석했다.



유통 부문별로 보면 백화점(112)이 유일하게 기준치를 웃돌았고 온라인쇼핑(82), 슈퍼마켓(67), 편의점(65), 대형마트(64)는 모두 기준치 이하를 기록했다.



백화점은 ‘먹고(K푸드), 바르고(K뷰티), 입는(K패션)’ K소비 열풍에 원화 약세가 더해지며 해외 관광객들의 필수 쇼핑 코스로 부상한 덕을 봤다. 또 경기 불황에도 흔들리지 않는 명품 판매와 상대적으로 단가가 높은 겨울의류 판매 호조세가 맞물리며 견조한 성장세를 이어갈 것이라는 기대감이 커졌다.



온라인쇼핑도 고물가 여파로 합리적 소비 경향이 뚜렷해지면서 다른 오프라인 업체에 비해 상대적으로 견조한 실적을 보일 것으로 전망된다. 대형마트는 고물가에 따른 지출 감소와 전자상거래(이커머스) 업체들과의 신선식품 경쟁이 심화하며 어려움을 겪을 것으로 예측됐다.



이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “대규모 할인행사를 통해 위축된 소비 심리를 회복하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 마중물 역할이 긴요하다”며 “유통이 단순 판매 채널을 넘어 인공지능(AI)과 데이터 기술이 집약된 첨단 지식산업으로 진화하고 있는 만큼 시스템 선진화와 기술 혁신에 대한 과감한 투자도 선행돼야 한다”고 말했다.