“日총리, 17일 이후 중의원 해산 표명” …지지율 등에 업고 조기총선 승부수

日 언론, 韓·伊와 회담 직후 시기 관측

내각 지지율 78%… 과반의석 확보 자신

다카이치 사나에 일본 총리가 이달 23일 소집 예정인 정기국회 초반 중의원(하원)을 해산하기로 방침을 굳힌 것으로 알려진 가운데 직접적인 해산 의사 표명은 외교 일정이 마무리된 뒤 나올 것으로 관측된다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

여야 정치권은 본격적인 조기 총선 준비 착수를 위해 다카이치 총리가 가급적 조기에 해산 방침을 밝혀 주기를 바라는 눈치다. 그러나 13·14일 이재명 대통령, 15∼17일 조르자 멜로니 이탈리아 총리의 방일이 예정돼 있어 “멜로니 총리가 귀국길에 오르기 전까지는 (국회 해산) 표명할 수 없다”(전직 외무상)는 견해가 나온다고 요미우리신문이 12일 전했다. 외국 정상 체재 중 조기 총선 정국에 돌입하는 것은 외교적 결례라는 설명이다.



여당 내에서는 다카이치 총리가 당과 충분히 상의하지 않고 조기 총선을 추진하는 데 대한 불만도 나온다. 중의원 임기가 4년 중 1년3개월밖에 지나지 않아 해산 명분이 부족하고, 고물가 현상이 지속하는 가운데 국민 생활에 직결되는 2026회계연도(2026년4월∼2027년3월) 예산안 처리가 늦어질 것이라는 지적도 제기된다.



다카이치 총리는 그러나 높은 내각 지지율을 바탕으로 총선을 실시, 안정적 과반 의석을 확보해 단숨에 국정 장악력을 높이겠다는 복안이다. 재팬뉴스네트워크(JNN)가 지난 10·11일 실시한 여론조사에서는 78.1%로 집계되는 등 다카이치 내각 지지율은 출범 석 달째 고공행진을 이어가고 있다.



제1야당 입헌민주당 노다 요시히코 대표가 12일 도쿄 한 호텔에서 공명당 사이토 데쓰오 대표와 만나 선거 협력을 요청하는 등 정치권은 이미 조기 총선을 염두에 두고 움직임이 분주해졌다.