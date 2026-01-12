국가기관인 척 성착취 스캠… 캄 조직원 26명 검거

코리아전담반, 사무실 등 급습

165명에 267억 상당 금품 탈취

靑 “국내 신속 송환해 처벌할 것”

캄보디아 현지에서 검찰·금융감독원 등을 사칭하고 성 착취 범행을 저지른 ‘스캠’(사기) 범죄 조직원 26명이 검거됐다.



강유정 청와대 대변인은 12일 브리핑에서 “‘초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)’는 지난해 2월부터 캄보디아 프놈펜에서 국가기관을 사칭하고 여성들을 대상으로 성 착취 범죄까지 자행한 스캠 범죄 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 현지에서 검거하는 성과를 거뒀다”고 밝혔다. 그는 “캄보디아 코리아전담반 및 국가정보원 합동으로 대상 조직 사무실과 숙소 4곳의 위치를 사전에 파악한 후 지난 5일 현지 경찰을 통해 현장을 급습해 이뤄낸 성과”라고 강조했다.

범죄 현장 검찰 등 국가기관을 사칭하고 여성들을 대상으로 성 착취 범죄까지 자행한 ‘스캠’(사기) 범죄 조직원들이 캄보디아 프놈펜의 조직 사무실에서 지난 5일 체포된 모습. 청와대는 12일 “스캠 범죄 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 현지에서 검거했다”고 밝혔다. 초국가범죄 특별대응 TF 제공

조직원들은 한국에 거주하는 여성 등을 대상으로 국가기관을 사칭해 피해자가 마치 범죄에 연루된 것처럼 속인 뒤 조사 명목으로 금품을 탈취한 혐의를 받고 있다. 현재까지 파악된 피해자는 165명, 피해액은 267억여원이다.



여성 피해자들을 상대로는 돈을 가로채는 것뿐만 아니라 수사 보안 명목으로 숙박업소에서 밖으로 나오지 못하도록 유도하는 등 ‘셀프 감금’ 상태로 만들고, 성 착취 영상이나 사진을 촬영시켜 전송하도록 강요한 혐의도 받고 있다. 강 대변인은 “스캠 범죄가 서민들의 소중한 자산을 가로채는 것을 넘어 심리적 약점을 집요하게 파고들어 성 착취 영상을 만들게 하는 등 피해자의 삶 자체를 송두리째 무너지게 하는 수법으로 진화했음을 여실히 보여준다”고 지적했다.



TF 관계자는 조직원 전원이 한국인인지 등에 대해선 “아직 송환되지 않은 상태라 정확한 사실관계는 송환 이후 (나올 것)”라고 설명했다.



정부는 성 착취 영상에 대한 즉각적인 차단과 함께 제기된 모든 범죄 의혹을 숨김없이 규명한다는 방침이다. 강 대변인은 “범죄자들을 최대한 신속히 국내로 송환해 처벌이 이뤄지게 할 예정”이라며 “이재명 대통령의 지시대로 디지털성범죄를 포함한 초국가범죄에 엄정히 대응하고, 대한민국 국민에게 피해를 주면 혹독한 책임을 지게 될 것임을 분명히 보여주겠다”고 했다.