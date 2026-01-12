국가기관인 척 성착취 스캠… 캄 조직원 26명 검거

캄보디아 현지에서 검찰·금융감독원 등을 사칭하고 성 착취 범행을 저지른 ‘스캠’(사기) 범죄 조직원 26명이 검거됐다.
강유정 청와대 대변인은 12일 브리핑에서 “‘초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)’는 지난해 2월부터 캄보디아 프놈펜에서 국가기관을 사칭하고 여성들을 대상으로 성 착취 범죄까지 자행한 스캠 범죄 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 현지에서 검거하는 성과를 거뒀다”고 밝혔다. 그는 “캄보디아 코리아전담반 및 국가정보원 합동으로 대상 조직 사무실과 숙소 4곳의 위치를 사전에 파악한 후 지난 5일 현지 경찰을 통해 현장을 급습해 이뤄낸 성과”라고 강조했다.
조직원들은 한국에 거주하는 여성 등을 대상으로 국가기관을 사칭해 피해자가 마치 범죄에 연루된 것처럼 속인 뒤 조사 명목으로 금품을 탈취한 혐의를 받고 있다. 현재까지 파악된 피해자는 165명, 피해액은 267억여원이다.
여성 피해자들을 상대로는 돈을 가로채는 것뿐만 아니라 수사 보안 명목으로 숙박업소에서 밖으로 나오지 못하도록 유도하는 등 ‘셀프 감금’ 상태로 만들고, 성 착취 영상이나 사진을 촬영시켜 전송하도록 강요한 혐의도 받고 있다. 강 대변인은 “스캠 범죄가 서민들의 소중한 자산을 가로채는 것을 넘어 심리적 약점을 집요하게 파고들어 성 착취 영상을 만들게 하는 등 피해자의 삶 자체를 송두리째 무너지게 하는 수법으로 진화했음을 여실히 보여준다”고 지적했다.
TF 관계자는 조직원 전원이 한국인인지 등에 대해선 “아직 송환되지 않은 상태라 정확한 사실관계는 송환 이후 (나올 것)”라고 설명했다.
정부는 성 착취 영상에 대한 즉각적인 차단과 함께 제기된 모든 범죄 의혹을 숨김없이 규명한다는 방침이다. 강 대변인은 “범죄자들을 최대한 신속히 국내로 송환해 처벌이 이뤄지게 할 예정”이라며 “이재명 대통령의 지시대로 디지털성범죄를 포함한 초국가범죄에 엄정히 대응하고, 대한민국 국민에게 피해를 주면 혹독한 책임을 지게 될 것임을 분명히 보여주겠다”고 했다.