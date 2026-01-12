전력 없이 태양광만으로 바닷물을 가열해 식수로 바꿀 수 있는 기술이 나왔다. 전력 인프라가 부족한 개발도상국이나 도서 지역의 식수난 해결에 큰 도움이 될 전망이다.
울산과학기술원(UNIST)은 에너지화학공학과 장지현(사진) 교수팀이 햇빛을 받아 바닷물을 가열하는 3원계 산화물 기반 증발기를 개발했다고 12일 밝혔다.
연구팀이 개발한 증발기를 바닷물에 띄워 놓으면 1㎡ 크기에서 1시간 만에 약 4.1ℓ의 식수를 생산할 수 있는 수준이다. 자연적인 해수 증발 속도의 7배 가까이 되는 것으로, 현재까지 학계에 보고된 산화물 소재 기반 장치 중 세계 최고 수준의 증발 속도라고 학교 측은 설명했다.이러한 고성능의 비결은 태양 빛을 흡수해 열로 바꾸는 광열변환 소재에 있다. 연구팀은 망간 산화물의 망간 일부를 구리와 크롬으로 바꿔 3원계 산화물 광열 변환 소재를 만들었다. 이 소재는 흡수된 태양광이 열로 잘 변환되게 했다.
연구 결과는 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 지난달 16일 온라인 공개돼 정식 출판을 앞두고 있다. 연구 수행은 ‘미세플라스틱 대응 화공·바이오 융합 공정 연구센터’의 ERC 과제와 중견연구과제를 받아 이뤄졌다.
태양광만으로 바닷물 달궈 식수 만든다
입력 : 2026-01-12
UNIST 장지현 교수팀 기술 개발
도서 지역 식수해결 큰 도움될 듯
