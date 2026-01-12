태양광만으로 바닷물 달궈 식수 만든다

UNIST 장지현 교수팀 기술 개발

도서 지역 식수해결 큰 도움될 듯

전력 없이 태양광만으로 바닷물을 가열해 식수로 바꿀 수 있는 기술이 나왔다. 전력 인프라가 부족한 개발도상국이나 도서 지역의 식수난 해결에 큰 도움이 될 전망이다.



울산과학기술원(UNIST)은 에너지화학공학과 장지현(사진) 교수팀이 햇빛을 받아 바닷물을 가열하는 3원계 산화물 기반 증발기를 개발했다고 12일 밝혔다.



연구팀이 개발한 증발기를 바닷물에 띄워 놓으면 1㎡ 크기에서 1시간 만에 약 4.1ℓ의 식수를 생산할 수 있는 수준이다. 자연적인 해수 증발 속도의 7배 가까이 되는 것으로, 현재까지 학계에 보고된 산화물 소재 기반 장치 중 세계 최고 수준의 증발 속도라고 학교 측은 설명했다.이러한 고성능의 비결은 태양 빛을 흡수해 열로 바꾸는 광열변환 소재에 있다. 연구팀은 망간 산화물의 망간 일부를 구리와 크롬으로 바꿔 3원계 산화물 광열 변환 소재를 만들었다. 이 소재는 흡수된 태양광이 열로 잘 변환되게 했다.



연구 결과는 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 지난달 16일 온라인 공개돼 정식 출판을 앞두고 있다. 연구 수행은 ‘미세플라스틱 대응 화공·바이오 융합 공정 연구센터’의 ERC 과제와 중견연구과제를 받아 이뤄졌다.