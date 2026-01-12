코인원, 신임 최고운영책임자에 …김천석 前 의식주컴퍼니 부사장

코인원이 전 의식주컴퍼니 부사장 출신인 김천석(사진) 신임 최고운영책임자(COO)를 영입했다고 12일 밝혔다.



김 COO는 서울대 경제학부 졸업 후 SK텔레콤 마케팅 매니저로 커리어를 시작해 SK플래닛, 구글, 크리테오 등 글로벌 빅테크 기업에 몸담았다.



2021년부터는 비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’의 운영사 의식주컴퍼니의 COO, 최고비즈니스책임자·부사장(CBO)을 역임했다.



김 COO는 향후 코인원의 서비스 운영, 마케팅 전략, 조직문화 등 기업 운영 전반에 걸친 업무를 총괄할 예정이다.



올해 업계를 둘러싼 제도적 변화가 예상되는 만큼, 전문성을 갖춘 경영진을 영입해 운영 체계를 고도화하려는 코인원의 의도가 방연된 인사다.