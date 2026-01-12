“빙판길·도로살얼음 주의하세요”…퇴근길 교통 혼잡 예상

12일 오후부터 서울을 비롯한 중부지방에 많은 눈이 내려 퇴근길 교통 혼잡이 예상된다. 도로 곳곳에 살얼음과 빙판길이 생길 수 있어 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

12일 오후 서울 중구 을지로에서 시민들이 눈을 맞으며 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 “오늘부터 내일 새벽 사이 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다”며 “당분간 전국 대부분 지역에 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다”고 예보했다. 서울 전역에 눈이 내리면서 퇴근길 극심한 교통 혼잡이 우려된다.

기상청에 따르면 오는 13일까지 예상 적설량은 △서울·인천·경기북부서해안, 서해5도, 경기남서부 1㎝ 미만 △경기북동부 2~7㎝ △경기북서내륙, 경기남동부 1~5㎝ △강원내륙·산지 3~8㎝ △충북북부 1~5㎝ △충남서해안 1~3㎝ △충북중·남부 1㎝ 미만 △전북동부 1㎝ 안팎 △경북북동산지 1~3㎝ △경북북부내륙 1㎝ 안팎이다.

당분간 기온도 평년보다 낮겠다. 내일인 13일 아침최저기온은 영하 8도, 낮최고기온은 영하 6도로 오늘보다 더 춥겠다.

모레인 14일은 더 추워지겠다. 14일 아침최저기온은 영하 14도, 낮최고기온은 0도가 되겠다.

기상청은 “비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지겠고, 비 또는 눈이 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 유의해야겠다”고 당부했다. 이어 “바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠으니 면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제해야겠다”고 강조했다.