경주시, 플랫폼 배달 종사자 안전·생활안정 지원사업 추진

도로교통 등 100명 안전교육 수료시 1인당 최대 10만 원 지원

배달종사자와 시민 안전 위해 사례중심 도로교통 안전교육 및 캠페인 개최

경북 경주시는 이륜차를 이용한 플랫폼 배달업무 종사자의 안전 확보 및 생활 안정을 위해 ‘플랫폼 배달 종사자 지원사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 배달 종사자의 산업재해 예방과 안전의식 제고를 목적으로 2025년 신규 도입된 사업으로, 안전교육 실시와 함께 실질적인 비용 지원을 병행하는 것이 주요 내용이다.

경주시가 추진하는 ‘플랫폼 배달 종사자 지원사업’의 일환으로 열린 산업안전보건교육에서 이륜차 이용 플랫폼 배달 종사자들이 교통하고 예방과 안전운전 요령에 대한 교육을 받고 있다. 경주시 제공

경주시는 올해 사업비 1000만 원을 투입해 최대 100명의 플랫폼 배달 종사자를 지원할 계획이며, 상‧하반기 각 2회씩 총 4회의 안전교육을 운영한다.

교육을 이수한 종사자에게는 1인당 최대 10만 원 한도 내에서 현금 지원이 이뤄진다.

해당 지원금은 이륜차 유상운송보험료, 안전장비 구입비, 이륜차 수리비 등 배달업무 수행에 필요한 비용으로 사용할 수 있다.

지원 대상은 경주시에 주민등록이 돼 있는 이륜차 이용 플랫폼 배달 업무 종사자로, 교육은 종사자의 참여 접근성을 높이기 위해 온라인 교육과 오프라인 집합교육을 병행해 실시한다.

경주시는 배달 종사자와 시민의 교통안전 확보를 위해 이륜차 난폭운전, 교통신호 미준수 등 실제 사고 사례를 중심으로 한 교육을 강화하는 한편 안전운전 캠페인도 함께 추진해 현장에서 체감할 수 있는 안전문화 조성에 나설 방침이다.

손대기 기업투자지원과장은 “이번 사업은 배달 종사자의 안전 확보와 함께 현장의 경제적 부담을 완화하기 위한 실질적인 지원 정책”이라며 “앞으로도 변화하는 노동환경에 대응해 이동노동자의 권익 보호와 안전 강화를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.