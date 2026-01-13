서울 시내버스 13일 첫차부터 파업…노사 막판협상 결렬

통상임금 갈등 평행선…출퇴근 교통불편 우려에 서울시 비상수송대책

서울 시내버스 노조가 13일 첫차부터 파업에 돌입한다.

전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합(이하 버스노조)과 사측인 서울시버스운송사업조합은 이날 오전 1시 30분께 임금 및 단체협약(임단협) 협상 결렬을 선언했다.

서울 시내버스 노조 파업 예고일을 하루 앞둔 12일 서울지방노동위원회에서 열린 특별조정위원회 사후 조정 회의에서 박점곤 서울시 버스노동조합(버스노조) 위원장이 발언하고 있다.

노사는 전날 오후 3시께부터 영등포구 서울지방노동위원회에서 임단협 관련 특별조정위원회 사후 조정회의를 진행했다.

그러나 10시간 넘게 이어진 마라톤 협상에도 합의점을 찾지 못하면서 노조는 이날 오전 4시부터 예정대로 총파업에 돌입하기로 했다.

노사는 통상임금 문제를 두고 평행선을 달렸다.

사측은 대법원 판결에 따라 상여금을 통상임금으로 인정하면서 발생하는 과도한 인건비 부담을 합리적인 수준으로 맞추도록 상여금을 기본급에 포함하는 형태의 새로운 임금 체계를 도입하자고 제안했다.

그러면서 총 10%대의 임금 인상안을 제시했다.

하지만 노조는 통상임금 인정에 따른 추가 임금 지급은 이번 협상에서 논외로 해야 한다면서 임금체계 개편 없이 임금 3% 인상과 정년 65세로 연장, 임금 차별 폐지를 요구했다.

사측은 노조 제안대로 임금 3%를 인상하고 추후 상여금을 통상임금으로 인정할 경우 임금이 사실상 약 20% 오르는 결과가 발생해 무리한 요구라고 맞서면서 끝내 양측이 입장차를 좁히지 못했다.

서울에서는 64개사 394개 노선에서 시내버스 7천여대가 운행하고 있다. 노조에 64개사 모두가 참여하고 있어 한파 속 출퇴근길 교통 불편이 우려된다.

노조는 파업 시작 후 뒤늦게 협상이 타결되더라도 14일 첫차부터 복귀하겠다고 밝힌 바 있어 13일 하루는 일단 시내버스 운행이 멈추게 된다.

서울시는 출퇴근길 교통 불편을 최소화하기 위해 이날 오전 4시 첫차부터 비상수송대책을 시행, 대체 교통수단을 투입한다.

지하철은 출퇴근 시간대를 오전 7시부터 10시까지 1시간을 연장해 열차를 추가로 투입하고, 심야 운행 시간도 다음날 2시까지 연장한다. 이를 통해 하루 총 172회 증회 운행한다.

지하철역과의 연계를 위해 25개 자치구에서는 무료 셔틀버스를 투입할 예정이다.

여장권 서울시 교통실장은 "가용할 수 있는 모든 교통수단을 동원해 시민 불편을 최소화하겠다"며 "버스노조에서도 출근길 시민분들의 불편을 감안해 조속히 현장에 복귀해 줄 것을 요청한다"고 말했다.

<연합>