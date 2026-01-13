“도로 미끄러우니 주의하세요”…새벽까지 중부지방 비 또는 눈 [오늘날씨]

13일 화요일은 새벽까지 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이, 경기 북부내륙과 강원내륙·산지에는 많은 눈이 내리겠다. 빙판길이나 도로 살얼음이 되는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다.

서울 중구 충무로역 인근에서 시민들이 빙판길을 조심히 걷고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 기온은 평년(최저 영하 12도~0도, 최고 0~8도)보다 조금 높겠다. 아침 최저기온은 영하 8도~5도, 낮 최고기온은 영하 6도~8도의 분포를 나타내겠다.

주요 도시별 최저기온은 △서울 영하 4도 △인천 영하 4도 △철원 영하 8도 △원주 영하 4도 △강릉 영하 1도 △충주 영하 4도 △대전 영하 2도 △세종 영하 2도 △전주 0도 △광주 1도 △대구 1도 △부산 5도 △울산 3도 △제주 8도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 영하 3도 △인천 영하 3도 △철원 영하 6도 △원주 영하 3도 △강릉 0도 △충주 영하 2도 △대전 1도 △세종 1도 △전주 2도 △광주 5도 △대구 4도 △부산 7도 △울산 5도 △제주 10도 등이다.

중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고 경기 북부내륙과 강원 내륙·산지에는 많은 눈이 내리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 △경기 북동부 2~7㎝ △경기 북서부·남동부 1~5㎝ △서울·인천·경기 남서부 1㎝ 안팎 △강원 내륙·산지 3~8㎝ △충북 중·북부 1~5㎝ △대전·세종·충남 내륙 1~3㎝ △충북 남부 1㎝ 안팎 △전북 동부 1㎝ 안팎 △경북 북동 산지 1~3㎝ △경북 북부 내륙 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 △경기 북동부 5㎜ 안팎 △경기 북서부·남동부 5㎜ 미만 △서울·인천·경기 남서부 1㎜ 안팎 △강원 내륙·산지 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 △전북 1㎜ 안팎 △울릉도·독도 5㎜ 미만 △경북 북부내륙·북동산지 1㎜ 안팎이다.

전국 대부분 지역에서 바람도 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 충남은 새벽에, 대전·세종·충북·호남권·제주권은 새벽에서 아침 사이에, 대구는 아침에서 오전 사이에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다．