“천장 뚫린 금값”…美연준의장 기소위협에 3.1% 급등

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 의회 위증 혐의로 형사기소에 직면했다는 소식에 12일(현지시간) 국제 금값이 급등세다. 트럼프 행정부가 연준을 압박할수록 미 연준의 독립성이 약해지고 기준금리를 내일 수밖에 없다는 인식이 작용한 것으로 보인다.

서울 종로구 귀금속상가에 금이 진열되어 있다. 뉴시스

이날 뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 금 선물 가격은 미 동부시간 오전 10시 46분 전 거래일 대비 3.1% 오른 1온스(약 28.35g) 당 4638.2달러(약 68만원)를 기록하며 사상 최고치 기록을 경신했다.

3월 인도분 은(銀) 선물 가격도 이날 오전 장중 전 거래일 대비 8.2% 급등한 온스당 85.84달러(약 12만6000원)로 사상 최고치 기록을 뛰어넘었다.

파월 의장에 대한 형사기소 가능성이 연준의 독립성 및 통화정책 신뢰성에 대한 가할 것이란 우려가 금·은 가격을 밀어 올렸다.

전문가들은 이번 사태 여파로 연준의 독립성이 약화되고 과도한 금리 인하로 이어질 경우 인플레이션 기대 상승으로 장기금리가 오르고 달러화 투자자금이 이탈하는 이른바 ‘셀 아메리카’ 혹은 ‘디베이스먼트 트레이드’(debasement trade)가 가속할 것을 우려한다.

실제로 국제 금값은 이런 우려를 반영, 파죽지세로 상승세를 지속하며 작년 말 사상 최초로 온스당 4500달러선을 돌파했다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령이 파월 의장을 상대로 해임 위협과 함께 금리 압박 수위를 높였던 지난해 4월에도 국제 금값이 급등하고 뉴욕증시가 급락하는 등 금융시장이 출렁인 바 있다. 국제 금값은 그 이후로도 연준 독립성 훼손에 대한 우려로 상승세를 지속해왔다.

파월 의장은 전날 공개한 영상에서 “연준 청사 개보수에 대한 지난해 6월 나의 의회 증언과 관련해 법무부로부터 대배심 소환장과 형사 기소 위협을 지난 9일 받았다”며 “이 전례 없는 행위는 행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 맥락에서 봐야 한다”고 말했다.

재닛 옐런 전 연준 의장은 이날 CNBC 인터뷰에서 이번 사안에 대해 “극도로 소름 끼친다”라며 “시장은 이 사안을 우려해야 할 것”이라고 지적했다.