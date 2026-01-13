구윤철, 영·일 재무장관 만나 공급망 안정화 방안 논의

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 영국과 일본의 재무장관과 만나 공급망 안정 방안을 논의했다고 재경부가 13일 밝혔다.

구 부총리는 핵심광물 재무장관 회의 참석 차 미국 워싱턴 DC 방문해 11일(현지 시간) 영국 레이철 리브스 재무장관과 만났다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 8일 서울 중구 은행연합회에서 열린 '시장상화점검회의'를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

이들은 글로벌 공급망 안정화를 위해서는 국제공조가 중요하다는 데 의견을 함께했다. 특히 핵심 광물 재자원화 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 아울러 한국과 영국의 자유무역협정(FTA) 개선 협상 타결을 환영하며, 향후 경제 협력 증진 방안을 논의했다.

구 부총리는 취임 후 처음으로 일본 가타야마 사쓰키 재무상과 양자 면담을 했다. 이들은 최근 세계 경제 동향과 양자·다자 무대에서 협력 방안에 관해 의견을 교환했다.

구 부총리는 4월 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입과 관련한 일본 투자자의 많은 관심을 부탁했고, 가타야마 재무상은 적극 협조하겠다고 약속했다. 경제 발전을 위해 양자간 협력뿐 아니라 주요 20개국(G20), 아세안+3 재무장관 회의 등 다자 무대에서도 지속적으로 공조하기로 합의했다.

아울러 내달 14일 ‘제10차 한일 재무장관 회의’를 일본 도쿄에서 하기로 합의했다.