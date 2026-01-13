세계일보
고속도로 일부 구간, 살얼음(블랙아이스) ‘주의 단계’…차간 거리 넓히고 서행

입력 : 2026-01-13 10:58:40
수정 : 2026-01-13 11:02:11
이동준 기자 blondie@segye.com
13일 10시 기준 도로기상정보시스템 사고 위험도 현황. 사진=RWIS 갈무리

전날 내린 눈과 비가 영하권 기온과 만나 도로 곳곳이 얼어붙으면서 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

 

특히 ‘살얼음(블랙아이스)’에 주의해야 한다. 앞서 서산영덕고속도로에서는 살얼음이 원인으로 추정되는 16중 추돌사고로 사망자가 발생하는 등의 큰 피해가 발생했다.

 

‘블랙아이스’는 기온이 갑작스럽게 내려갈 때 도로 위에 녹았던 눈이나 비가 얇은 빙판으로 변하는 현상을 말한다.

 

13일 기상청 도로기상정보시스템(RWIS)에 따르면 현재 주요 고속도로 구간에서 살얼음 및 낮은 가시거리로 인한 사고 위험도가 높아진 것으로 나타났다.

 

주요 구간별 사고 위험도 현황(준실시간, 5분 단위) 분석을 보면 이날 10시 기준 사고 위험도는 안전-관심-주의-위험 4단계 중 일부 구간에서 ‘주의(2단계)’ 이상의 수치를 기록하고 있다.

 

경부고속도로 및 중부내륙선에는 간밤에 내린 비가 노면 습도를 높인 가운데 새벽 기온이 급격히 떨어지며 살얼음 위험 ‘주의’ 단계로 격상된 구간이 많다.

 

교량과 터널 입출구는 일반 도로보다 노면 온도가 낮아 결빙 위험이 더욱 커 안전에 유의해야 한다.

 

강원 및 경기 내륙의 가시거리 위험 정보는 수시로 변동하고 있다.

 

일부 구간에서는 안개와 미세한 눈 날림으로 인해 가시거리가 2km 미만으로 확보되지 않아 주의가 필요하다.

 

호남 및 남부 지방은 함양 등 일부 내륙 지역에 결빙에 따른 감속 운전 및 안전거리 확보를 알리는 재난 문자가 발송되는 등 도로 상황이 고르지 못한 상태다.

 

이에 따라 도로 살얼음이 의심되는 ‘주의’ 단계 구간에서는 제한 속도보다 20%~50% 감속해야 한다.

 

또 결빙 도로는 제동 거리가 평소보다 2~3배 이상 길어지므로 앞차와의 간격을 평소보다 넓게 유지해야 한다.

 

노면이 미끄러울 경우 급격한 핸들 조작이나 급브레이크는 차량 스핀 현상을 유발할 수 있으므로 엔진 브레이크 등을 활용하는 게 좋다.

 

기상청 관계자는 “겨울철 도로는 겉으로 보기에 단순히 젖어 있는 것처럼 보여도 실제로는 얇은 얼음막이 형성된 경우가 많다”며 “교량 위나 그늘진 곡선 구간을 지날 때는 반드시 속도를 줄여야 한다”고 당부했다.

이동준 기자

