천대엽 후임 법원행정처장에 박영재 대법관…李 선거법사건 주심

사법행정 총괄…"신속·공정한 사법제도 구현 적임자"

조희대 대법원장은 13일 천대엽 법원행정처장의 후임으로 박영재 대법관(56·사법연수원 22기)을 임명한다고 밝혔다.



대법원은 "박영재 신임 법원행정처장은 다양한 재판업무 경험, 해박한 법률 지식, 탁월한 사법행정 능력은 물론 인간적인 배려와 인화력으로 법원 내·외부로부터 두루 존경과 신망을 받고 있다"고 임명 이유를 밝혔다.

박영재 대법관. 연합뉴스

그러면서 "적극적인 추진력·탁월한 소통 능력과 리더십을 바탕으로 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신적인 노력을 해나갈 적임자"라고 덧붙였다.



박 대법관의 부임일은 오는 16일이다. 2024년 1월 15일부터 2년간 자리를 지킨 천대엽 현 처장(대법관)은 대법관으로서 재판 업무에 복귀하게 된다.



박 대법관은 1996년 서울지법 동부지원 판사로 임관해 법원행정처 인사담당관, 기획총괄심의관, 서울중앙지법 부장판사, 서울고법 부장판사, 법원행정처 기획조정실장에 이어 차장 등을 거쳐 2024년 8월 2일 대법관으로 임명됐다.



그는 2016년에 법원행정처 양성평등연구반 반장을 맡아 양성평등상담위원 제도를 포함한 피해회복 지원방안을 마련하고 양성평등 가이드북을 제작하는 등 법원 내 성평등 문화 정립에 기여했다.



또 2021년부터 2024년까지 법원행정처 기조실장과 차장으로 재직하면서 재판연구원 증원, 형사전자소송시스템과 미래등기시스템 구축 등 여러 사법정책을 성공적으로 추진하여 대국민 사법서비스의 질적 향상에 공헌했다는 평가를 받는다.



소탈하고 원만한 성품에 쾌활하고 적극적인 스타일이다. 재판에서는 두루 경청하면서 소통하는 모습을 보여왔다.



박 대법관은 지난해 5월 파기환송 판결이 내려진 이재명 당시 대통령 후보의 공직선거법 위반 사건 상고심에서 주심을 맡았다.

