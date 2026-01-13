아시아나항공, 14일부터 인천공항 제2터미널로 옮겨

“내일부터 아시아나항공 이용객은 인천공항 제2여객터미널을 이용해 주세요.”

인천국제공항공사는 14일부터 아시아나항공이 인천공항 제2여객터미널에서 운항함에 따라 인천공항 이용 전 항공사별 터미널 정보 등 확인해달라고 12일 밝혔다.

인천공항 제1여객터미널 출국장에 설치된 아시아나항공 이전 안내 배너.

항공사에 따른 터미널 이용 정보는 △인천공항 홈페이지(https://www.airport.kr) △인천공항 공식 앱(인천공항+) △발급받은 E-티켓 등에서 확인이 가능하다.

인천공항 개항 이후 아시아나항공은 인천공항 1터미널에서 운항해 왔으나 14일 00시 부로 2터미널에서 운항하게 돼 여객들의 주의가 필요하다.

특히 14일을 기준으로 아시아나항공이 운항하는 터미널이 변경되므로, 이전일 전후로 자가용을 이용해 아시아나항공을 이용하는 여객의 경우 주차장 이용 관련 혼란이 발생하지 않도록 주의가 필요하다.

공사는 이에 따른 불편과 혼란을 사전 예방하기 위해 아시아나 이전을 전후해 당분간은 공항철도 및 공항버스 등 가급적 대중교통을 적극 이용해 줄 것을 당부했다.

공사는 지난해 7월 아시아나항공의 이전 일자가 결정됨에 따라 지난 6개월간 아시아나항공과 이전 준비를 위한 TF팀을 구성하고 운항시설, 주차장, 체크인카운터, 보안검색 등 5대 분야 20개 과제에 대해 이전 준비를 차질 없이 수행해 왔다.

특히 8일에는 공사 이학재 사장 주관으로 체크인카운터, 항공사 라운지, 식음시설, 수하물 설비 등 아시아나 이전과 관련한 주요시설을 확인하는 등 이전 준비현황을 최종 점검했다.

공사는 아시아나항공 이전 직후 인천공항 이용객들의 불편함이 없도록 14일부터 16일까지 3일간을 특별 운송점검 기간으로 지정하고 입‧출국장 조기 운영, 주요 핵심시설 운영현황 24시간 모니터링 등 오도착 여객 최소화를 위한 특별 안내체계를 운영할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “공사는 아시아나항공 이전에 따른 여객 불편이 없도록 공항운영 측면에서 최선의 노력을 다할 계획이다”며 “여객 분들께서도 공항 이용 전 항공사별 터미널 정보를 다시 한 번 확인해주시고, 편리한 공항이용을 위해 대중교통 및 스마트 서비스를 적극 이용해주시기를 당부드린다”고 말했다.