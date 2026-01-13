“함께 하면 더 큰 기회”… 김성주 국민연금 이사장, 자산 운용사에 강조

김성주 국민연금공단 이사장은 13일 “국민연금과 함께하면 더 큰 기회를 가질 수 있다는 것을 분명하게 보여주겠다”고 말했다. 또 “전주가 자산운용 중심 금융도시로 반드시 자리 잡을 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

13일 전북 혁신도시 국민연금공단 본부에서 자산운용사 대표들이 김성주 이사장(앞줄 가운데)과 함께 간담회에 앞서 박수를 치며 기념 촬영하고 있다. 국민연금공단 제공

김 이사장은 이날 전북 혁신도시 공단 본부에서 전주에 사무소를 설치한 국내외 자산운용사 대표들과 함께 한 간담회 자리에서 이같이 강조했다.

이번 간담회는 김 이사장 취임 이후 전주에 둥지를 튼 자산운용사들과 처음으로 공식 소통하는 자리로 러셀 인베스트먼트와 비엔와이멜론, 블랙스톤, 이지스자산운용, 코람코자산운용, 티시먼스파이어, 핌코, 프랭클린템플턴, 하인즈 등 대표들이 참석했다.

공단은 이 자리에서 자산 운용사들의 지역 안착을 위한 지원 방안과 금융 생태계 조성 방안 등을 집중 논의했다.

참석자들은 전주 사무소 개소 이후 국민연금과의 소통이 이전보다 원활해졌다고 평가하면서도, 더 많은 운용사가 지역에 정착하기 위해서는 교통과 주거 등 생활 여건 개선과 함께 위탁운용사 선정 과정에서 지역 가점 강화 등 지자체와 공단 차원의 관심과 지원이 필요하다고 입을 모았다.

김 이사장은 “공공기관 지방 이전은 수도권 중심 구조를 벗어나 지역 균형발전을 이루기 위한 것”이라며 “국민연금이 지역에 뿌리내리기 위해서는 자산운용사를 중심으로 한 금융 생태계 조성이 필수적”이라고 말했다. 이어 “국민연금과 거래하는 운용사들이 전주에서 활동하는 것이 실질적인 기회로 이어질 수 있도록 제도적·환경적 기반을 지속적으로 마련할 것”이라고 밝혔다.

한편, 앞서 이재명 대통령은 지난해 말 국무회의에서 전주로 이전한 국민연금공단을 언급하며 지역 정착 효과가 미흡하다고 지적했고, 김용범 정책실장은 운용 자산 배분 과정에서 해당 지역 운용사에 우선권을 부여하는 방안 등 보완책을 제시한 적이 있다.